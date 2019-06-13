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618外设主会场：众多大牌价格新低，领10到300满减券

2019-6-13 17:13:09来源：IT之家作者：番茄/实习责编：番茄/实习评论：

6月13日，京东618电脑外设“疯赔到底”众多大牌价格新低，页面可领10-300元满减券：点此前往

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•推荐单品：

AKKO作为机械键盘的大牌之一，入门级产品做得尤为出色。“色“在颜值，AKKO的键盘颜色鲜明，和”直男“喜爱的键盘天差地别，近几年来收获了众多女性的喜爱。这款3108 四轴可选，娱乐办公都适用，键帽选用PBT材质，ABS材质摸起来更舒适但长时间使用会有吸油现象，PBT的优点就是干燥不易打油，暗示出手汗的小伙伴。机械键盘的特殊构造会在按下键帽时有一个回力，让敲击更鲜明更舒适，自用送礼都合适，何况还打折。

“敲机械键盘的时候就像弹钢琴”——鲁迅。

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•办公超薄：

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•电竞外设：

CoolerMaster，玩组装电脑的知道都这个牌子，但它的键盘同样出色。CoolerMaster 11年出的第一款机械键盘就获得德国if设计奖，在后续的键盘开发里也是特色十足。这款SK621支持多设备连接，办公娱乐都游刃有余。大量预设灯效+FN组合键不依赖驱动即可随意操控，在深夜轻松任职灯光师。

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•游戏周边

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