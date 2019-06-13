微软Windows 10 20H1预览版18917更新内容大全

IT之家6月13日消息 今天微软推送了最新的Windows 10 20H1快速预览版18917系统更新，带来了此前在Build 2019上宣布的Windows Subsystem for Linux 2开发环境。

在Windows 10 20H1快速预览版18917中，还带来了传递优化新下载限制选项，讲述者改进，Windows Ink工作区更新等等。

下面是更新内容：



传递优化的最新下载限制选项

微软根据网络速度非常低的用户反馈，将下载限制设置为可用带宽的百分比并不足以减轻对网络的影响。现在微软添加了一个新选项来限制传递优化使用的带宽作为绝对值。你可以单独为前台服务下载（例如，从Windows应用商店启动的下载）或后台下载设置此项。对于使用组策略或MDM策略配置传递优化的IT专业人员，此选项已存在。在这个版本中，通过设置页面更容易设置。

你可以通过设置>更新和安全>传递优化>高级选项访问此选项。

讲述人改进

数据表读取改进：通过表格导航命令，在使用表格导航时优化了你使用讲述人听到的信息。讲述人现在首先读取标题数据，然后是单元格数据，然后是该单元格的行/列位置。此外，讲述人仅在标题更改时才读取标题，因此你可以专注于单元格的内容。

Windows Subsystem for Linux 2

WSL 2是该体系结构的新版本，它是支持Windows的Linux子系统，以便在Windows上运行ELF64 Linux二进制文件。它使用了真正的Linux内核的新架构，改变了Linux二进制文件与Windows和计算机硬件的交互方式，但仍提供与WSL 1（当前广泛使用的版本）相同的用户体验。WSL 2提供了更快的文件系统性能和完整的系统调用兼容性，使你可以运行更多像Docker这样的应用程序。

Windows Ink工作区更新

你可能会注意到PC上的Windows Ink Workspace已经更改。微软正在更新这方面的体验。

作为其中的一部分，Windows Ink Workspace现在占用较少的屏幕空间，微软正在将白板体验与Microsoft Whiteboard应用程序的新直接链接融合在一起。Microsoft Whiteboard是一个自由形式的数字画布，其中的想法、内容和人员可以融合在一起。它包括无限画布、可选背景（包括方格纸和实心深灰色）可供选择，彩虹墨水支持，多个页面，并且通常可以解决分享的关于Sketchpad的大部分反馈。如果你使用了Sketchpad，请不要担心 - 微软将你正在处理的草图保存在Pictures文件夹中。

微软精简了Windows Ink工作区。如果任务栏中未显示Windows Ink Workspace图标，则可以通过右键单击任务栏并选择“显示Windows工作区图标”来显示它。