6.14红包攻略：京东居家日用满199-100元、天猫预售减不停

6月14日，京东开启【电器酷玩日】活动，居家嗨购日】活动，居家品类满199减100元，家装卫浴会场小神价。0点开始居家会场将有神券放出，最近想要下手的小伙伴多多留意下，点此前往京东家装节。
天猫618狂欢6月13日开启预售，13日-15日全品类预热，疯抢购物津贴，每满300-30元，优惠上不封顶，和超级红包一样16日开始使用，此外16日前1小时折上折，官方正品硬通货直降，优惠堪比双11，还有大牌满减直降、爆款好货不只5折，可抢跨店满减券、大额店铺券等，用券更省 、72小时疯抢不停，现在前往会场抢先预订吧。
• 京东京喜红包：点此领取
• 天猫超级红包：点此领取
1、京东
5月30日正式开抢，可随机获得6.18、61.8、88、100、618元等面额无门槛现金红包（不可提现），京喜红包可与任何优惠（例如优惠东券、优惠京券、 京豆等）叠加使用：点此领红包。
领取红包后可邀请好友集火力值再得红包，每个好友可增加5点火力值，当火力值集满10、35、100点时可分别获得3、6、14元红包。
• 活动时间
红包领取时间：5月30日~6月20日
红包使用时间：5月30日~6月21日（过期红包失效）
• 京东618福利放送
|会场
|优惠力度
|主会场
|限抢5折神券
|家居家装
|居家日用满199减100元
|手机
|4980-618元
|鼠标键盘
|199-100元神券
|食品狂促
|满199减100元！
|PLUS会员
|105-5/200-10/500-20全品券
|耳机音响
|499-150、299-100、99-20券
|家电
|6000-618、999-50元神券
|电脑配件
|三星27寸2K曲面显示器1549元
|电视影音
|980-200、4970-500元券
|相机
|全场预售新低+大额优惠券
|数码电器
|手机1880-200、880-100元券
|运动鞋服
|300-60、600-120元券
618京东特惠指南，好价新低：
|厂商
|大促活动
|小米
|Redmi K20 Pro 2499元
|华为
|直减600元+6期免息
|一加
|一加7 Pro 6月1日开售
|三星
|立省2300元
|魅族
|魅族16s低至2699元
2、天猫
5月29日起每日三次、最高618元、分两波领取，另外还有订阅、签到等玩法可增加红包领取次数，累计可领次数60+，点此领取。
IT之家&辣品专享密令：打开淘宝App，搜索“IT之家密令红包”、“辣品密令红包”（注：不含引号），亦可参与618天猫亿万红包的抽取！
【领取时间】
第一波：2019年5月29日 00:00:00 至 6月12日 23:59:50
第二波：2019年6月13日 00:00:00 至 6月18日 23:59:50
【使用时间】
1、6月1日 00:00:00 至 6月12日（ 5月29日至6月12日获得的红包可用）
2、6月16日 00:00:00 至 6月18日（6月13日至6月18日获得的红包可用）
抽奖次数：最高每个用户3次/日。
【红包面额】
近12个月没有在天猫购买的天猫新人可领10元、15元、20元三档额度现金红包；非天猫新人可领618元、2元、1元、0.5元四档额度现金红包。
• 2019天猫618理想生活狂欢节分会场入口一览
• 主会场 ，最高618元天猫超级红包（每天3次，点此立拆红包 ）
• 精选会场类 - 年中特卖会 | 聚划算 | 图书会场 | 全球尖货 | 文教乐器 | 汽车用品 |
• 数码电子类 - 数码电器主场 | 精品手机 | 电视家影 | 电脑办公 | 潮酷数码 | 数码配件 | 电脑周边
• 家用电器类 - 极智家电 | 厨电热水器 | 大家电 | 空调风扇 | 灯具安防 | 小家电 | 冰洗会场 | 厨房电器
• 服饰鞋靴类 - 服饰主场 | 女装主场 | 男装主场 | 男女鞋 | 内衣搭配 | 运动户外
• 美妆配饰类 - 生活个护 | 时尚箱包 | 手表眼镜 | 珠宝饰品
• 居家生活类 - 家居家纺 | 家具家装 | 办公家具 | 家装建材 | 全屋定制 | 精品家具
• 粮油冲饮类 - 粮油速食 | 健康自营 | 健康大牌 | 中外名酒 | 品质生鲜 | 休闲零食 | 进口生鲜 | 茶乳冲饮