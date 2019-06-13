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无边框infinity设计！三星宣布推出292英寸8K LED电视

2019-6-13 23:25:24来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月13日消息 三星近期宣布推出The Wall Luxury电视，这是最新版的The Wall系列电视，是定制的模块化微型LED电视。The Wall Luxury主要亮点在于它可以根据需要来定制，适用于各种尺寸和比例，从73英寸的2K屏到292英寸的8K屏定义。

三星The Wall Luxury电视厚度小于30毫米，采用了无边框infinity设计以及可定制的装饰框架，The Wall Luxury可以融入你的生活空间并提供身临其境的体验。

The Wall Luxury的其他亮点：

由于其自发光二极管的使用寿命为100000小时，因此可以无需关闭。当不使用屏幕时，环境模式可以显示从绘画、照片和视频艺术到具有数字帧的可定制图片的各种策展艺术。

Wall Luxury还配备了AI图像质量引擎Quantum Processor Flex，可分析数百万图像数据，根据模块化屏幕分辨率自动校准原始低分辨率。

无论是观看经典电影，预期的体育赛事还是最新的主机游戏，包括AI升级，Quantum HDR技术峰值亮度为2,000尼特和120Hz视频，都能提供丰富而卓越的视觉体验，可以说是首屈一指。

三星The Wall Luxury电视将于2019年7月开始在全球上市。

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关键词：三星8K电视

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