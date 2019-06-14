618影音会员大促：腾讯视频/优酷/网易云音乐VIP全系5折

IT之家6月14日消息 618年中大促现已开启，14日起腾讯视频VIP会员（含超级影视会员）、优酷黄金会员、网易云音乐黑胶VIP会员、QQ绿钻特惠5折起，15日还有爱奇艺VIP黄金会员和芒果 TV PC移动影视会员（含全屏影视会员）参与活动，全系大促，不可错过。
618影音会员大促合集：
|名称
|原价/活动价
|时长
|购买
|腾讯视频
|VIP会员年卡
|￥198/￥99
|12个月
|点此
|VIP会员季卡
|￥58/￥29
|3个月
|点此
|VIP会员月卡
|￥20/￥10
|1个月
|点此
|超级影视年卡
|￥488/￥198
|12个月
|点此
|超级影视季卡
|￥148/￥60
|3个月
|点此
|优酷视频
|黄金会员年卡
|￥198/￥99
|12个月
|点此
|黄金会员季卡
|￥56/￥28
|3个月
|点此
|黄金会员月卡
|￥20/￥10
|1个月
|点此
|网易云音乐
|黑胶VIP年卡
|￥180/￥88
|12个月
|点此
|黑胶VIP季卡
|￥45/￥27
|3个月
|点此
|黑胶VIP月卡
|￥18/￥11
|1个月
|点此
|QQ绿钻
|豪华版年卡
|￥180/￥124.2
|12个月
|点此
|豪华版半年卡
|￥90/￥63
|6个月
|点此
|豪华版季卡
|￥45/￥35.1
|3个月
|点此
|豪华版月卡
|￥15/￥13.5
|1个月
|点此
【注】网易云音乐黑胶VIP会员年卡14日9点开始活动
1、腾讯视频
VIP会员：原价198元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时99元/年，点此购买（年卡）；29元/3个月，点此购买（季卡）；10元/1个月，点此购买（月卡）。
超级影视会员：原价488元/年，可用于TV、手机、电脑和Pad，限时198/年，点此购买（年卡）；60元/3个月，点此购买（季卡）。
2、优酷
黄金会员：原价199元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时99元/年，点此购买（年卡）；28元/3个月，点此购买（季卡）；10元/1个月，点此购买（月卡）。
3、网易云音乐
黑胶VIP会员：原价180元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时88元/年，点此购买（年卡）；27元/3个月，点此购买（季卡）；11元/1个月，点此购买（月卡）。
4、QQ绿钻
豪华版会员：原价180元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时124.2元/年，点此购买（年卡）；63元/6个月，点此购买（半年卡）；35.1元/3个月，点此购买（季卡）；13.5元/1个月，点此购买（月卡）。