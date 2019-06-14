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618影音会员大促：腾讯视频/优酷/网易云音乐VIP全系5折

2019-6-14 1:19:01来源：IT之家作者：杰克责编：杰克评论：

IT之家6月14日消息 618年中大促现已开启，14日起腾讯视频VIP会员（含超级影视会员）、优酷黄金会员、网易云音乐黑胶VIP会员、QQ绿钻特惠5折起，15日还有爱奇艺VIP黄金会员和芒果 TV PC移动影视会员（含全屏影视会员）参与活动，全系大促，不可错过。

618影音会员大促合集：

名称原价/活动价
时长购买
腾讯视频
VIP会员年卡￥198/￥99
12个月点此
VIP会员季卡￥58/￥293个月点此
VIP会员月卡￥20/￥101个月点此
超级影视年卡
￥488/￥19812个月点此
超级影视季卡￥148/￥60
3个月点此
优酷视频
黄金会员年卡￥198/￥9912个月点此
黄金会员季卡￥56/￥283个月点此
黄金会员月卡￥20/￥101个月点此
网易云音乐
黑胶VIP年卡
￥180/￥88
12个月点此
黑胶VIP季卡￥45/￥273个月点此
黑胶VIP月卡￥18/￥111个月点此
QQ绿钻
豪华版年卡￥180/￥124.2
12个月点此
豪华版半年卡￥90/￥636个月点此
豪华版季卡￥45/￥35.13个月点此
豪华版月卡￥15/￥13.51个月点此

【注】网易云音乐黑胶VIP会员年卡14日9点开始活动

1、腾讯视频

image.png

VIP会员：原价198元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时99元/年，点此购买（年卡）；29元/3个月，点此购买（季卡）；10元/1个月，点此购买（月卡）。

image.png

超级影视会员：原价488元/年，可用于TV、手机、电脑和Pad，限时198/年，点此购买（年卡）；60元/3个月，点此购买（季卡）。

2、优酷

黄金会员：原价199元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时99元/年，点此购买（年卡）；28元/3个月，点此购买（季卡）；10元/1个月，点此购买（月卡）。

3、网易云音乐

image.png

黑胶VIP会员：原价180元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时88元/年，点此购买（年卡）；27元/3个月，点此购买（季卡）；11元/1个月，点此购买（月卡）。

4、QQ绿钻

image.png

豪华版会员：原价180元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时124.2元/年，点此购买（年卡）；63元/6个月，点此购买（半年卡）；35.1元/3个月，点此购买（季卡）；13.5元/1个月，点此购买（月卡）。

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关键词：腾讯视频

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