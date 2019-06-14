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HDMI论坛：48Gbps的HDMI 2.1线缆来了

2019-6-14 7:50:16来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家6月14日消息 第一批HDMI 2.1 48G品牌的电缆在2018年末公布，但它们未经HDMI论坛正式认证，原因之一是HDMI 2.1的认证计划尚未准备就绪。现在这些产品开的认证也要来了，标识为超高速HDMI（Ultra High Speed HDMI）。此外，电视制造商正在准备首批使用HDMI 2.1的超高清电视。

HDMI 2.1 48G电缆使用4个数据通道，每个数据通道以12 Gbps的速度运行，总带宽为48 Gbps，高于目前的18 Gbps，同时保留了与现有设备的向后兼容性。HDMI 2.1提供的额外带宽使其能够支持新的超高清分辨率和刷新率，包括4Kp/120Hz，8Kp/100或120Hz，10Kp/100或120Hz，并支持即将推出的色彩空间，如BT.2020（Rec. 2020）, 10/12/16位色深。

由于HDMI 2.1 48G电缆以及信号源和接收器在物理上不同于现有的HDMI 1.4 / 2.0电缆，因此产品的制造商必须采用新的制造方法，而HDMI论坛必须引入新的认证计划，其中包括各种合规性测试，以确保高数据速率下工作正常，并支持所有功能。HDMI论坛承认，电缆制造商通常具有足够的经验来打造HDMI 2.1 48G产品。但由于HDMI 2.1 48G认证计划没有完成，因此不建议他们销售标有超高速HDMI线缆的产品。

HDMI论坛计划在未来几个月内推出其UHS HDMI互连认证计划，未来，“官方”HDMI 48G铜缆和光缆将上市。

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关键词：HDMI线缆

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