从职场小白到商务大佬：618期间买台实惠的轻薄本去办公

对于很多年轻的职场新人来讲，一款轻薄便携的笔记本往往是他们踏入职场的重要一部分。

但是纵观整个笔记本市场，英特尔酷睿处理器是绝对的主导，英特尔不同产品基本上帮助用户从入门到高端市场建立起一个完整的体系。

轻薄本主要搭载的是英特尔第八代的酷睿产品。相比于传统的桌面处理器，英特尔八代酷睿移动处理器无论是性能还是功耗都能满足用户的常规使用需求。

目前正值各大电商年中大促的时候，今天，IT之家为大家盘点一下，近期值得入手的几款轻薄本。

华硕a豆：职场小白的实惠之选

相比于其他大厂的品牌，华硕a豆笔记本电脑本身定位就是面向年轻人。虽然在茫茫机海中，a豆的名气并不大，但是针对刚入职场的小白们而言，华硕a豆无疑是极具性价比的。

先不谈配置，价格上就已经具有足够的吸引力，华硕a豆13.3英寸玫瑰金版i5-8265U这一配置在京东618期间售价仅为4207元，同时还享受六期免息，还送帆布包以及明星周边产品。对于那些追星的小姐姐来讲，a豆真的是个非常划算的选择。

接下来，我们再来看看a豆13.3英寸款的配置，整机采用了一块13.3英寸的FHD IPS屏幕，最窄边框达到了4.3毫米。a豆13.3英寸款采用了英特尔第八代i5-8265U处理器，MX150独显，内存则采用了8GB的内存配置。存储方面则是采用了256GB的M.2固态硬盘。

键盘部分，华硕a豆使用了键程为1.4毫米的键盘，支持背光调节，另外还可以选配指纹识别。

接口方面，华硕a豆13.3英寸款有1个USB 2.0接口、1个USB 3.1 Gen 1接口、1个USB Type-C 3.1 Gen 1接口、1个microSD读卡器、耳机接口、HDMI接口。总的来讲，接口相对非常丰富，已经足够满足日常使用需求。

配色上，华硕a豆13.3英寸款有玫瑰金、皓月银以及星辰银三款可以选择，整体也是非常时尚。对于初入职场并且预算不是很多的小白来讲，华硕a豆真的是个不错的选择。

联想小新潮7000：进阶职场白领的好搭档

相比于a豆，联想小新潮7000与其定位基本一致，不过，联想小新潮7000整体更加具有商务范。

联想小新潮7000笔记本电脑采用了一块14英寸的屏幕，在颜色上有金色、银色、蓝色、红色四款可选。

处理器方面，联想小新潮7000笔记本入门款也是同样采用英特尔i5-8250U，显卡则是AMD R535。内存方面则是采用了8GB 2400MHz DDR4内存。存储上则采用了512GB的固态硬盘。相比于a豆更加适合商用和家用。

接口上，联想小新潮7000拥有一个2个USB 3.0接口、1个USB-C接口、1个耳机接口、1个多合一读卡器、1个HDMI接口以及1一键恢复按钮。

另外，用户还可以单独选配联想小新智能键盘，满足部分有小键盘使用需求的用户。可以说对于办公需求有一定要求的用户来讲，联想小新潮7000是个不错的选择。京东618期间售价最低为4569元，也是非常划算了。

华为Matebook 13：商务人士行走江湖必备

华为Matebook 13外观更加轻薄便携，在配置上更加多样，从i5到i7，从集显、MX150再到MX250，供用户选择的很多。这里我们拿i5-8265U+MX250款来看，京东618期间，售价仅为5699元。

谈起华为Matebook 13笔记本，很多人第一印象就是轻薄，华为Matebook 13采用了一块13英寸的全面屏，边框仅为4.4毫米。

其实最为吸引人的就是那块100% sRGB色域的2K屏幕，这位部分专业用户提供了一个良好的视觉呈现效果。极简的设计风格让不少人对这款产品也是爱不释手。

对于很多经常出差的商旅人士而言，经常的奔波能少带东西就少带东西。华为Matebook 13机身重量仅为1.28公斤，整机厚度仅有14.9毫米，很轻松的就能装到公文包里。

华为Matebook 13采用了英特尔i5-8265U处理器，显卡为MX250，内存为8GB，存储为512GB，这样的配置足够商务出行人士日常的办公需求。

另外，华为Matebook 13还支持华为Share 3.0，华为Matebook 13只需要与华为手机一碰传就能快速传输数据，两分钟就能完成1000张照片的上传，1GB视频上传只需要35秒。这对于需要大量文件交互的用户来讲是个非常不错的功能。

华为Matebook 13笔记本电脑最为出色的就是其快充功能，在低电量情况下，仅充电15分钟就能完成日常工作使用2.5小时，这也让很多商旅出行人士可以摆脱充点线的束缚。

接口方面，华为Matebook 13仅有两个USB-C和一个耳麦接口，需要额外的拓展功能可能要其他配件。不过，京东618期间5699元的价格，对于很多商务出行人士来讲真的不贵。

戴尔灵越燃14：更多商务用户的办公首选

戴尔灵越燃系列可以说是戴尔这些年来在商务办公领域最为火热的一个系列，虽然它并没有XPS系列那么强悍，但是绝对是很多用户日常办公和生活娱乐的主力机。

戴尔灵越燃14系列在配置上也覆盖非常全面，从i5到i7；从集显到MX150再到MX250，整个系列配置可以说非常丰富，可以满足不同层次的人群的使用需要。

目前，京东618期间，戴尔灵越燃14系列i7-8565U+MX250+256GB版本售价仅为5837元，对于很多用户来讲，这绝对是个不错的选择。

处理器方面，戴尔灵越燃14系列最高有i7-8565U版本，睿频最高达到4.6GHz。显卡则是MX250。存储方面，戴尔灵越燃14采用了256GB固态硬盘的配置，现阶段整个硬盘和闪存颗粒市场已经大降价，即便换用更大容量的固态硬盘也不是很贵。

在内存方面，戴尔灵越燃14系列最高为8GB DDR4内存，同时，电脑预留双内存槽空间，可以更好的为电脑进行扩展。另外还支持指纹识别和电池快充。

屏幕方面，戴尔灵越燃14采用了一块14英寸的FHD IPS屏幕，整机外观有银、金、粉三色可选。接口上，戴尔灵越燃14有1个USB 2.0接口、2个USB 3.1 Gen 1接口、1个Type-C接口、1个HDMI 1.4b接口、耳麦接口、网线接口、多合一SD卡接口，同时还有防盗锁。

目前，戴尔灵越燃14系列京东618期间售价最高为5837元，八代i7这样的价格确实有足够的吸引力。

联想ThinkPad X280：商务高端人士的经典选择

联想ThinkPad品牌一直以来都是不少商务人士的选择，特别是它的X系列这几年在高端商务市场大放异彩。丰富的接口类型、经典的小红点都是很多用户对ThinkPad的第一印象。

京东618期间，联想ThinkPad X280就是轻薄本市场的不错的选择，黑色内敛的外观与经典红色的碰撞也让不少高端商务人士爱不释手。

联想ThinkPad X280采用了英特尔i5-8250U处理器，内存为8GB 2400MHz DDR4，存储方面则是256GB固态硬盘。

12.5英寸的屏幕搭配经典的黑色非常具有商务气息。其拥有的快充技术可以保证设备在1小时内补充80%的电量。另外，联想ThinkPad X280支持触屏操作，可以更好的完成展示操作。

接口方面，联想ThinkPad X280包含2个USB 3.0接口、1个USB-C接口、1个Thunderbolt 3接口、1个mini以太网接口、1个HDMI接口、1个耳麦接口。

京东618期间，联想ThinkPad X280 i5-8250U版售价为5937元，同时还赠送手提包、鼠标以及HDMI转VGA接口转换器。