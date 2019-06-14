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巨人网络进军房地产领域，公司副总裁费拥军任法人

2019-6-14 12:07:58来源：IT之家作者：嗜橙/实习责编：嗜橙/实习评论：

IT之家6月14日消息 天眼查显示，6月10日，巨人网络集团股份有限公司新增对外投资，成立巨松置业（上海）有限公司，其法定代表人为巨人网络副总裁费拥军，注册资本3500万人民币。

根据信息显示，巨人网络副总裁费拥军担任巨松置业（上海）有限公司执行董事兼总经理，贾绪侠担任监事。

根据资料显示，巨人网络集团股份有限公司100%控股巨松置业（上海）有限公司。该公司一家房地产企业，经营范围为房地产开发经营、酒店管理、自有房屋租赁、健身服务和会务服务等。

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关键词：巨人

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