小米成立中国区线下业务委员会，张剑慧任主席

小米近日宣布中国区架构调整。成立中国区线下业务委员会，任命中国区副总裁张剑慧担任线下业务委员会主席，向中国区总裁雷军汇报；任命于澎为线下业务委员会副主席，向张剑慧汇报。
去年底，小米将销售与服务部改组为中国区，任命联合创始人、小米电视负责人王川兼任中国区总裁，加码中国市场。
不过半年后的今年5月，小米再次宣布组织架构调整和人事任命：雷军兼任中国区总裁，王川组建大家电事业部。而此次中国区线下渠道的调整也是雷军兼任中国区总裁后的首个动作。
内部信显示，中国区线下业务委员会将下设：线下销售运营部、小米之家、渠道管理部、省代业务部、运营商战略部、零售市场部、区域管理部、综合管理部一共八个部门。
以下为内部信全文：
各位中国区的同学
为了促进中国区线下业务的发展，经管理层研究决定，CEO批准，现做如下组织调整和任命：
一、成立中国区线下业务委员会，任命中国区副总裁张剑慧担任线下业务委员会主席，向中国区总裁汇报；任命于澎为线下业务委员会副主席，向张剑慧汇报。
二、中国区线下业务委员会下设：
1、线下销售运营部：任命于澎兼任线下销售运营部总经理，任命王欣为线下销售运营部副总经理，向于澎汇报。
2、小米之家：任命刘琳琳为小米之家总经理，任命杨武瀚为小米之家副总经理，向刘琳琳汇报；任命程豪为小米之家副总经理，向刘琳琳汇报。
3、渠道管理部：任命于澎兼任渠道管理部总经理，任命董阳为渠道管理部副总经理，向于澎汇报；任命张潇为渠道管理部副总经理，向于澎汇报。
4、省代业务部：任命户欢迎为省代业务部总经理。
5、运营商战略部：任命项飞为运营商战略部总经理。
6、零售市场部：任命张颖为零售市场部总经理。
7、区域管理部：任命张剑慧兼任区域管理部总经理。
8、综合管理部：任命张健为综合管理部总经理。
三、线下业务委员会领导工作分工：张剑慧总体牵头，于澎分管线下销售运营部、渠道管理部、省代业务部和运营商战略部。
此业务即日生效，特此通知。