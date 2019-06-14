胡玮炜卸任摩拜信息技术有限公司法定代表人，美团王慧文接任

IT之家6月14日消息 天眼查数据显示，胡玮炜卸任摩拜信息技术有限公司法定代表人；由美团点评联合创始人，高级副总裁王慧文接任。

据天眼查数据显示，近日，摩拜信息技术有限公司发生工商变更，胡玮炜不再担任法定代表人及总经理；由美团点评联合创始人，高级副总裁王慧文接任，并担任经理及执行董事。监事由刘禹变更为张雯茜。

据昨日信息，胡玮炜也不再担任深圳摩拜信息技术有限公司和武汉摩拜共享技术服务有限公司法定代表人及总经理。