胡玮炜卸任摩拜信息技术有限公司法定代表人，美团王慧文接任

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家6月14日消息 天眼查数据显示，胡玮炜卸任摩拜信息技术有限公司法定代表人；由美团点评联合创始人，高级副总裁王慧文接任。
据天眼查数据显示，近日，摩拜信息技术有限公司发生工商变更，胡玮炜不再担任法定代表人及总经理；由美团点评联合创始人，高级副总裁王慧文接任，并担任经理及执行董事。监事由刘禹变更为张雯茜。
据昨日信息，胡玮炜也不再担任深圳摩拜信息技术有限公司和武汉摩拜共享技术服务有限公司法定代表人及总经理。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有