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微软透露：Windows 10不会删除IE11浏览器

2019-6-14 16:03:22来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家6月14日消息 微软正在打造的基于Chromium的Edge浏览器正试图为企业提供丰富的工具来解决他们的兼容性问题。Chromium版Edge将提供内置的Internet Explorer模式，可帮助企业用户在新浏览器中继续使用现有的旧服务。

虽然新款Edge浏览器正在获得自己的Internet Explorer模式，但微软仍然没有计划从Windows 10消费者或企业版中完全删除Internet Explorer。

在Reddit AMD相关板块中，微软Edge工程师透露，该公司不打算在Windows 10中删除Internet Explorer，并且将继续支持该浏览器。

“IE11将继续在操作系统的生命周期中得到支持。没有计划删除IE11，”工程师在一篇Reddit帖子中写道。“我们将继续支持IE11，”Colleen补充道。

Internet Explorer一直在Windows系统中提供，许多企业仍在使用它，因为其内部服务针对微软的旧版浏览器进行了优化。

根据最新的市场份额数据，Internet Explorer比旧版微软Edge浏览器更受欢迎，大多数用户都在使用Windows 7上。Internet Explorer是Windows 7上唯一的微软浏览器，想要运行现代浏览器的用户选择了Chrome、Firefox或其他第三方替代品。

微软也在开发Edge for Windows 7，它可能会进一步降低Internet Explorer的市场份额。

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关键词：Windows 10IE

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