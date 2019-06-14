国家网信办整治网上“软色情”信息：涉Soul、趣约等

IT之家6月14日消息 今日下午，国家网信办发布《集中整治网上“软色情”信息，为青少年营造良好网络生态》（以下简称公告）。针对“软色情”信息向部分青少年群体渗透等问题，国家网信办近期会同有关部门，查处了一批违法违规网站平台。

近期，针对“软色情”信息向部分青少年群体渗透等问题，国家网信办会同有关部门，依法打击利用互联网传播淫秽色情和“软色情”内容的行为，查处了一批违法违规网站平台。根据举报线索并经初步核实，伦哥影院、98妹妹、我的女孩秘密、萌都MengCity论坛、趣约、soul等网站平台存在传播淫秽色情或“软色情”信息等问题，危害青少年身心健康，社会影响恶劣。国家网信办按照属地管理原则，指导广西、浙江、海南、上海等地网信办约谈相关企业负责人，要求网站平台全面深入整改，并对问题严重的依法采取关停、下架等措施。

公告还指出，今年1月以来，国家网信办累计清理淫秽色情、赌博诈骗等有害信息1.1亿余条，注销各类平台中传播色情低俗、虚假谣言等信息的违法违规账号118万余个，关闭、取消备案网站4644家，并及时向公安机关移交一批涉黄赌毒案件线索。

据悉，近期国家网信办要求多家网络视频平台上线“青少年防沉迷系统”，并研究起草《儿童个人信息网络保护规定》，目前正面向社会公开征求意见。