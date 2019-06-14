攒机好时节：京东618七彩虹CVN B365M+i5-9400F套装仅售1618元

IT之家6月14日消息 618年中大促已经开始，而七彩虹电竞主板也将于6月16日提前开启优惠活动，除了大量的主板产品降价，其采用还推出了全新的CVN B365M主板+i5-9400F套装，售价仅为1618元。点此进入会场

9400F可以说是英特尔新一代性价比神U。屏蔽掉核显之后，除了可以降低处理器功耗，还能改善流水线上的良品率，提高产能。因而没有核显之后在价格上会比有核显的型号低很多，就目前而言，i5-9400F的售价为1399元，i5-8400国内的售价为1599元。而对于普通用户，不超频下的i5-9600K与i5-9400F性能却只有10%的差异，两者间的差价达到了800元。对于不喜欢折腾的玩家而言，i5-9400F是目前性价比最优的选择。

七彩虹也在今年春天发布了新的主板系列——CVN。首发产品之一的CVN B365M GAMING PRO可完美支持i5-9400F。在6月1日京东开门红中CVN B365M GAMING PRO电竞主板搭配i5-9400F的盒装套装仅需1618元。对于想要攒机的小伙伴来讲这是个非常划算的组合。

而且，在618当日的0点-2点，CVN B365M GAMING PRO这款主板还将进行限时499元的秒杀活动。

除了全新的CVN系列主板，七彩虹iGame Z390-X RNG Edition主板作为旗舰级主板，在丝印和散热装甲中融入了众多RNG战队元素，采用了象征RNG战队的金黄色，散热装甲融入“鳃裂”和“金属叠层”设计，在注重外观的同时能够达到更强的散热效果。在6月16日-6月18日，这款战队联名的旗舰主板将开启999元的促销活动。对于想上9700K和体验超频的用户，无疑是非常值得入手的主板。