堪比东南亚版“申根签”的东盟签证要来了？一张签证或可打卡10国

IT之家6月14日消息 据泰国星暹日报报道，泰国旅游协会主席Chaiyat日前透露，泰国面向外国人的免费落地签政策将在今年10月份结束，结束后，泰国旅游协会计划推出东盟签证（ASEAN Visa）。这一签证性质类似欧洲部分国家的申根签证，世界各地的游客只需要办理东盟签证就能畅游东盟十国。

Chaiyat说：“目前，泰国旅游协会首要任务就是把这件事情提上日程，以便在边境邻国旅游的外国游客返回泰国购物，对比周边国家，泰国绝对是游客购物的优选之地。此外，无论是来自中国、印度还是来自其他国家的游客，一旦持有东盟签证，无需办理新签证，即可入境东盟任意国家，这将会为来自世界各地的游客们提供极大的便利。”

当然，泰国旅游协会这一想法目前还没有得到东盟其他国家的官方认可，Chaiyat表示，如果这一签证能顺利推进，未来将会吸引大量的外国游客到泰国消费，尽管目前各国竞争激烈，但我们必须要做的就是如何让其他国家不去思考泰国是竞争对手，而是把它看作合作伙伴，互相交换游客，推动国际旅游业的可持续发展。

目前，东盟共有十个国家，分别是马来西亚、印度尼西亚、泰国、菲律宾、新加坡、文莱、越南、老挝、缅甸和柬埔寨。其中柬埔寨对中国游客免签，东盟十国除了新加坡不允许中国游客使用落地签入境，其他几个国家对中国公民的入境政策基本一致，另外，文莱对中国公民免签。