圆通大姐撒谎反转，顺丰小哥自杀未遂，乱象背后，快递公司逃不掉

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随着网购的普及，快递已经成为大家生活中密不可分的一部分。

然而，快递员和用户之间的矛盾也越来越多。

最近，网上就曝出顺丰小哥自杀未遂的消息。

顺丰常州的一位小哥，因运单信息问题遭到客户谩骂与恶意投诉。

顺丰公司于是对这位小哥进行了扣除信用分、调离目前所在区域、写检讨等处罚。

这位快递小哥一时气不过，洋洋洒洒写了一封辞职信，开头便质问顺丰：

你给我的尊严在哪里。

随后，他决定已死维护自己的尊严，在家中吞下40粒安眠药。

在吞药前，这位小哥在微信上给自己的弟弟留言：

我要尊严，如果公司不顾员工尊严，这样的公司没什么可留恋的。

然后他又做了一些身后嘱托，最后把矛头直指顺丰。

万幸这位小哥在做傻事前发了这条微信，家属最终及时赶到，把他送往医院。

目前小哥已经脱离危险。

同样的，还是这两天，圆通那边也不消停。

“暖心民警为圆通下跪女快递员开证明”，这事想必大家都知道了。

然而，今天这事又被曝出了反转。

投诉圆通大姐的客户通过媒体向外表示：

事情根本不是因为少了一个芒果，而是因为这位圆通大姐第二次送货时，假装自己是邮政的员工，欺诈用户。

启人看了一下今天网上的风评，几乎都是对这位大姐的谴责。

乍一看这位大姐做得非常不地道，撒谎这种事突破了传统道德底线。

不过仔细一想，这件事最初的导火索是什么。

答：一个丢了的芒果。

那么，只是一个芒果，这位大姐为啥又撒谎、又哭泣、又下跪呢？

连尊严都不要了，她到底怕的是什么？

这么一想，好像明白了什么。

我们看下圆通公司在这件事后发出的声明：

已免除因投诉引起的处罚。

也就是说，如果没有民警的证明，投诉还是要扣钱的。

既然圆通官方已经证实，钱的确要扣，今天这位大姐又改口称自己撒了谎。

那么这位底层快递大姐口中，到底那句话是真的呢？

反正启人觉得，重点已经不在这里了。





快递乱象谁的错





我们重新回顾一下快递公司在遇到客诉时的做法。

顺丰：罚钱、离岗。

圆通：罚钱。

启人承认，这种做法在一定程度上确保了用户体验。

但是实际效果呢？

为什么保证客户体验就一定要牺牲快递员的尊严？

看看“圆通大姐下跪”这事，用户、快递员、暖心警员、快递公司四方，谁不尴尬？

所以啊，启人觉得，快递公司与其想着接到客诉后怎么罚快递员，不如想想如何从根本上降低客诉。

启人之前也写过一些关于快递乱象的文章，在那些文章发出后，不少快递员到启人这里吐苦水。

比如：

启人说，快递不该直接扔在收发室、快递柜，应该送上楼。

快递员说，公司就给发这点工资、一个人要负责一大片，快递柜要收我们3毛钱，不放根本派不完，算下来一单只赚5毛钱，你以为我想给你放啊？

你看，矛盾这就来了。

快递员的工资低，是用户决定的吗？

快递员要负责多大范围，是用户决定的吗？

用户既然花了快递费，为什么不能享受到完整的服务？

启人认为，总体来看，快递员与用户的矛盾已经到达一定程度。

背后做好人的快递公司，不应再用扣工资这种一刀切的方法处理问题。

你们该站出来了。

你说你利润低，OK，那你涨价。

你说你员工少，OK，那你招人。

维持正常运营的成本，怎能压缩？

你不能一边收着全款，一面提供打折服务。

哪怕你在服务条款里注明不送货上门，大家也能理解，至少这符合现代契约精神。

看看顺丰和京东。

顺丰和京东的价格在快递行业中一直处于偏高档位，但是人家的口碑和公司都运营得很好。

在顺丰小哥自杀事件后，顺丰CEO王卫第一时间表示这是他的责任，要马上对公司制度做改良。

启人觉得，这特么才说到正点上了啊。

用户和快递员之间的矛盾可不可调和？

启人觉得完全可以。

只要快递公司：

明确送货时效

明确赔偿方式

明确员工职责

用做长、做大、做好的心去对待事业。

大家在发生问题时，就可以按规矩办事。

自然不会出这么多破事。

与其一直强到提升快递员素质，倒不如静下心来，提升一下企业内部管理水平。

快递行业本可以更好。