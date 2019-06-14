微软Phil Spencer：Xbox Scarlett不会是最后一款物理主机

IT之家6月14日消息 在刚刚过去的E3 2019大会上，微软宣布了Xbox Scarlett新主机，并且开始谈论Xbox游戏主机的未来。虽然宣布了新的硬件，但Xbox负责人Phil Spencer明确表示，明年的Scarlett将不会成为最后一款Xbox游戏主机。

尽管Google Stadia和微软xCloud云游戏服务等流媒体服务有所增长，但Xbox品牌不会很快远离物理硬件。

Xbox负责人Phil Spencer在Giant Bomb采访时证实，这些Xbox计划在推出的Scarlett游戏机之前就已经制定了。

“我会说出我们的计划，”Phil Spencer说。“我们并没有计划让Scarlett成为我们最后的主机......对于我们来说，刚刚过去的Scarlett事情就是下一个经验的转折点。这真的有意义吗？”

很明显，无论下一代Scarlett设备是否成功，Xbox都希望它成为一个重要的设备。就像Xbox One S增加4K蓝光播放器以及Xbox One X大幅提升性能一样，Scarlett继任者将必须带来革命性的硬件。

“我们认为4K会很有意义，”Phil Spencer继续说道，“如果你不这么认为，那么去购买Xbox One S或PlayStation等等。但是如果你认为4K和6TF以及我们谈到的所有东西，都是你想要的，那么我们想确保有内存带宽和GPU来提供4K游戏。”

除此之外，Phil Spencer声称他不清楚Scarlett继任者的目标是什么。然而，他确实表示他们“没有计划不再做另一个主机”。

微软此前表示，Project Scarlett 将成为主机性能、运转速度及整体表现树立新的标杆。Project Scarlett 将于 2020 年冬季假日由《光环：无限》护航，与广大玩家见面。借助定制的 AMD 处理器、高带宽 GDDR6 内存及新世代固态硬盘（SSD），Project Scarlett 将助力游戏开发者实现他们的游戏开发愿景。跨越四个世代主机平台的游戏内容将可在 Project Scarlett 上完美运行。