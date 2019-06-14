网易白金卡新增《明日之后》、《流星蝴蝶剑》游戏免流

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IT之家6月14日消息 今天，网易白金卡宣布，《明日之后》、《流星蝴蝶剑》将正式加入白金卡免流大军，浙江省的用户可以抢先体验，其他省份的免流陆续开放。
下面是网易白金卡免流说明：
免流App为网易白金卡用户专享，定向流量免费；
定向流量包所含流量为国内流量，可用于4G、3G、2G上网方式，限在中国大陆境内（不含港澳台地区）使用，不含WLAN（Wi-Fi）上网
不论什么渠道下载，所使用APP都需升级到最新版本。
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