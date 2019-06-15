NASA：美国重返月球计划5年或额外需300亿美元资金

6月15日消息，据The Verge报道，美国宇航局（NASA）局长吉姆·布里登斯汀（Jim Bridenstine）终于公布了美国2024年重返月球计划的总成本估算数值，除了每年必要的年度预算外，还需要至多300亿美元资金。

布里登斯汀日前接受采访时表示，为了实现这个雄心勃勃的目标，除了每年所需的平均年度预算之外，NASA至多还需要300亿美元额外资金。他说:“这将比NASA的正常预算高出200亿至300亿美元，当然，这笔钱将分摊为5年拨付。”

▲美国宇航局（NASA）局长吉姆·布里登斯汀（Jim Bridenstine）

这是NASA首次公布将人类再次送上月球表面的计划所需的全部成本预算，该机构最近将这一计划命名为“阿尔特弥斯”（Artemis）。NASA计划在2024年之前将宇航员重新送上月球，此前美国副总统迈克·彭斯（Mike Pence）要求该机构加快登月计划。在首次着陆期间，NASA计划让第一位女性登上月球表面，进而再次创造历史。

为了启动阿尔特弥斯项目，白宫已经要求在2020财政年度再为NASA增加16亿美元预算，而总统要求明年NASA的其他部门再增加210亿美元预算。然而，布里登斯汀明确表示，最初的预算只是该计划的“首付款”。包括布里登斯汀在内的NASA官员多次回避有关整个五年计划将耗资多少资金的问题。美国议员们对没有预先估算全部费用表示失望。

基于最新估计，NASA在未来五年内每年将需要额外拨付50亿到60亿美元预算，才能使这次登月任务成为可能。布里登斯汀没有详细说明这笔钱具体将如何使用，但NASA已经明确了它想为阿尔特弥斯计划建造的基础设施。NASA即将完成名为“太空发射系统”(SLS)大型新火箭和“猎户座”(Orion)新型载人飞船的研发工作，它们将帮助把人类送到月球附近。

此外，NASA还想在月球附近名为“门户”（Gateway）的新空间站，宇航员可以在这里短期休整，然后再前往月球表面。NASA已经与一家名为Maxar的航空公司签订了合同，为“门户”月球空间站建造第一个模块。

▲NASA想围绕月球建造“门户”空间站的艺术效果图

当然，NASA将需要其他非常关键的硬件，即着陆系统，它可以安全地把宇航员从“门户”运送出去，着陆到月球表面，然后再把人们带回空间站。在接下来的几个月里，NASA计划对月球着陆器的设计做出最后筛选，然后挑选几家公司在未来几年内创建这个系统。

阿尔特弥斯计划是否能成功取决于国会是否会批准为该项目提供额外资金，目前还不清楚国会的最终态度。白宫呼吁从佩尔助学金基金(Pell Grant fund)为NASA拨付最初的16亿美元资金，该基金为低收入家庭的学生提供奖学金。与此同时，众议院拨款委员会最近提出的2020年预算增加了NASA的资金，但没有解决任何需要额外资金来源的问题。

如果不增加预算，NASA可能会通过削减其他项目的资金来实现重返月球目标。当白宫在一项预算修正案中要求为阿尔特弥斯计划提供额外资金时，该请求还包括授权NASA官员，可以将资金从NASA内部的其他项目转移到月球计划。NASA官员已经为未来其他项目预算的大幅削减做好了准备。

NASA负责人类探索事务的副局长比尔·格斯滕迈尔(Bill Gerstenmaier)最近表示：“我认为我们不可能把全部预算都用于支持月球计划。我们将不得不寻求在机构内部进行一些削减，这将是最困难的地方。”美国众议院科学委员会主席、民主党众议员埃迪·伯尼斯·约翰逊(Eddie Bernice Johnson)等议员对这种情绪表示担忧，并担心科学项目可能因此受到影响。

布里登斯汀声称，他不会“蚕食”NASA其他项目资金资助登月计划。尽管如此，在未来五年内从国会获得额外的200亿到300亿美元可能是个巨大成就。NASA的预算在20世纪60年代“阿波罗计划”期间得到了大幅提升，但那是在冷战最激烈的时期。自那以后，政治气候发生了重大变化。

随着明年预算的最终确定，NASA将对国会的立场有更好的了解。但是，如果该机构甚至不能获得为2020年阿尔特弥斯计划申请的额外16亿美元预算，NASA在未来五年内将人类送上月球的梦想可能根本无法实现。