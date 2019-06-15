米家众多新品齐发，小米夯实“手机+AIoT”双引擎战略

距上一次米家发布会713天后，6月11日下午，小米在北京举行了“敬我们无比热爱的生活”米家智能新品发布会，小米创始人兼CEO雷军、小米联合创始人王川、小米生态链总经理曲恒等高管出席了此次发布会。此次发布会众多新品齐亮相，涵盖了智能穿戴、教育、智能家居、智能厨具等多个品类，宣告了小米欲通过AIoT科技快步推进智能家居时代的到来。

众多米家新品齐亮相

在此次发布会上，除了网友非常期待的小米手环4外，小米还带来一系列米家新品，包括米家智能门锁推拉式、米家洗烘一体机Pro、米家互联网烟灶套装、米家电磁炉套装“锋味”定制版和小米小爱老师，还有小米旅行箱20英寸布朗熊限量版、米家九号平衡轮、小爱音箱万能遥控版、小米巨能写中性笔等多款专为小米618活动准备的新品。

小米生态链总经理屈恒介绍称，2016年3月29日，小米集团对智能家居产品进行战略升级，推出全新品牌“米家”。在过去的3年多时间里，米家品牌推出了一系列智能家居IoT产品，米家空气净化器、净水器、扫地机器人、智能门锁等IoT爆品的推出，帮助小米的AIoT战略引擎高速发展。

截止2019年第一季度，小米IoT平台已连接设备数超过1.71亿台（不包括智能手机和笔记本电脑），同比增长70%，覆盖超过200多个国家和地区；米家App月活用户超过2610万，非小米手机用户占比超过50%。

屈恒还在发布会的结尾回答了“米家是什么”这个终极问题：米家是面向未来的智能电器品牌。米家品牌的产品会坚持三个原则：1）做生活精品；2）做AIoT智能化；3）做高端产品、大众价格。

从此次发布会的产品和售价来看，米家确实展现出了对于做生活精品、做AIoT智能化、做高端产品大众价格的决心，米家新品也再次体现出了小米在打造极致性价比、极简外观设计、智能联动方面的高超造诣。

小米不只有手机

跟小米IoT高速发展不同的是，小米手机在巨大的竞争压力下已经略显疲态。IDC数据显示，2018年全球智能手机出货量为14.049亿台，同比下降4.1%。同时，2018年受宏观经济增速下行，消费者换机周期拉长，碎片化智能终端分流等因素协同影响，中国智能机整体市场出货量同比下滑超10%。前五大手机厂商中，除了华为和vivo市场份额同比有增长之外，其他手机厂商均出现不同程度的下滑，小米下滑5.6%，是国产厂商中下滑最多的一家。

小米手机此前凭借高性价比在传统强敌中站稳了脚跟，然而由于性价比的极易可复制性，其它国产厂商也纷纷在性价比上发力，尤其是从2018年底开始，国内手机厂商陆续推出了旗下的子品牌，例如iQOO、realme等等，这些子品牌的一个共同特点就是有着极高的性价比和不错的硬件配置，并且凭借这些老牌厂商在资金、销售渠道、研发实力等方面的强力积累，能有效防止小米高配置、低价格的互联网手机冲击其线下市场，小米面临着很大的压力。

对此，小米的应对措施是宣布红米手机独立成为Redmi品牌，雷军称小米现在策略一是Redmi品牌独立，坚持高品质和死磕性价比，在中国区销量上争取早日反超友商；二是小米品牌可以专注做极致体验的好产品，探索新零售模式，“把探索黑科技、追求极致体验的任务交给了小米，把死磕品质、追求极致性价比的任务交给了由红米升级而来的Redmi。”

好在是，小米不仅只有手机。今年1月10日在小米年会上，雷军宣布正式启动"手机+AIoT"双引擎战略，并称"这就是小米未来五年的核心战略"，可见如今AIoT在小米看来已经不再是配角，未来雷军不仅会一手抓住小米手机业务，而且另一手将进一步投入到AIoT的研发中。

小米集团发布的2019年一季度财报显示，小米IoT部分业务增速迅猛，表现包括小爱同学月活用户同比剧增247.2%，IoT与生活消费品收入高速增长56.5%，智能电视连续两个季度出货量第一等。随着智能手机红利逐渐消失，各家厂商进入存量博弈时段，处于爆发阶段的消费级IoT已成为小米未来核心战略。

艾瑞咨询数据显示，全球消费级IoT硬件销售额由2015年的3063亿美元，增长至2017年的4859亿美元。，随着5G、云计算等基础设施的完善，整个市场将会持续倍增，预计2022年将达超1.5万亿美元，市场空间巨大。

可见，小米启动“手机+AIoT”双引擎战略是非常有预见性的，相比与传统硬件厂商以及传统家电企业，小米在AI和IoT领域的先发优势是独有的竞争优势，5G的来临将使万物互联的智能时代迎来黄金发展期，小米的“手机+AIoT”双引擎战略更加值得期待。