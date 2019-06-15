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LG W系列手机正面曝光：采用水滴屏设计

2019-6-15 13:51:27来源：IT之家作者：懒猫/实习责编：懒猫/实习评论：

IT之家6月15日消息 日前，继背面图后，知名爆料人Onleaks曝光了LG W系列手机的真机正面图。与此前爆料一致，LG W系列手机采用了水滴屏设计。

结合此前曝光的背面图，LG W系列手机采用极光色设计，后置指纹识别，搭载后置竖排三摄，闪光灯位于摄像头下方，同时采用Micro-USB接口。

同时，爆料指出，LG W系列手机采用了12nm工艺芯片组，8核CPU，频率为2.0 GHz，并配备4000mAh电池，将于印度首发。

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关键词：LG

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