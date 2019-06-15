微软Surface Pen新专利曝光：配类似MacBook上Touch Bar

IT之家6月15日消息 虽然一开始大多数技术爱好者不太认可MacBook上的Touch Bar，说它没有意义，但微软似乎也在认真考虑Touch Bar，不过方式并不是在笔记本键盘上采用Touch Bar。

据外媒报道，微软于2017年底提交了一项名为“Dynamic Interaction Adaptation of a Digital Inking Device”（数字墨水设备的动态交互适应）的新专利申请，并由美国专利商标局USPTO于2019年6月13日发布。

基本上，该专利在手写笔的表面上增加了一个面板，以解决手写笔的各种问题。在该专利的背景下，微软表示用户很难确定数字墨水设备的选定输入模式，但该问题可以通过在笔上进行动态交互调整来解决。

该专利指出了能够使触控笔“动态设备交互适应”的新技术。微软称手写笔可以选择其交互模型，交互模型的选择可以基于一个或多个因素。例如，当用户握持设备时选择将是不同的，并且它也可以选择其与计算设备交互的角度或距离。

如图所示，触控笔可以在与配对计算机接触时显示第一组UI控制元素和第一组状态指示符。当数字墨水设备不与配对计算机接触或接近时，相同的数字墨水设备可以转换到另一个交互模型，以显示第二组UI控制元素和第二组状态指示符。

在另一个案例中，微软表示，当笔不与计算设备接触时，笔还可以显示选择状态指示器和UI控件。当墨水笔与配对的Windows 10设备连接时，笔可能会关闭其状态指示器和UI控件。

有趣的是，触控笔在两种情况下都会呈现电子邮件通知。

“在该示例中，当在第二交互模型中操作时，数字墨水设备仅显示电子邮件通知和电池状态指示符的一部分。提供该实施例是为了说明目的，而不应解释为限制。当笔100%使用任一交互模型操作时，可以显示任何类型的通知。”微软解释道。