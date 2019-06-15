京东华为荣耀618大促：荣耀20i低至1399，最高立省618元

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荣耀20i ：

该机主打拍照，搭载3200万AI自拍，后置超广角三摄，配置和售价都比V系列更低一些。

配置方面，搭载麒麟710处理器，最大6GB+256GB存储组合（支持512GB扩展存储），支持GPU Turbo 2.0。内置3400mAh电池，网络方面支持双卡双待双4G，其它方面，该机支持刷脸解锁和指纹识别解锁。

外观方面，6.21英寸珍珠屏，分辨率为2340*1080，屏占比90%+。机身采用 3D炫光渐变，提供三种颜色版本，分别是渐变红、渐变蓝和幻夜黑。

拍照方面，前置3200万像素AI自拍摄像头，支持自动识别五官调优功能。采用4合1感光增强镜头与屏幕环形补光技术，可自适应暗光环境。该机后置2400万像素+800万像素（广角）+200万像素（景深）AI三摄。

荣耀20：

6.26英寸1080P LCD魅眼全面屏，后置四颗摄像头，采用了侧边指纹+电源键二合一设计。

外观方面，有幻影蓝、幻夜黑和冰岛白三种经典配色。

配置方面，荣耀20系列搭载麒麟980处理器，支持GPU Turbo 3.0，虚拟9.1环绕声，内置全新EROFS文件系统，搭配最大8GB内存、最大256GB存储，内置3750mAh电池。

拍照方面，荣耀20系列均前置3200万像素摄像头，后置四摄，分别是4800万像素主摄像头（f/1.8光圈）、1600万像素超广角摄像头、200万像素深度摄像头和200万像素微距摄像头。

荣耀V20采用6.4英寸魅眼全视屏，屏幕打孔孔径4.5mm，屏占比更高。

配置方面，荣耀V20采用麒麟980处理器，内置4000毫安时电池，支持4.5V5A超级快充，采用THE NINE液冷散热技术。

外观方面，荣耀V20采用6.4英寸魅眼全视屏，采用了流线型机身，背部V型纹理，提供魅海蓝、魅丽红、幻夜黑配色。

拍照方面，荣耀V20后置主摄采用了索尼4800万像素IMX 586传感器，前置2500万AI自拍摄像头。





荣耀Note10：

配置方面，搭载了麒麟970处理器，集成NPU人工智能模块，支持GPU Turbo技术，6GB/8GB运行内存+64GB/128GB/512GB机身存储配置，支持最高256GB内存扩展。机身内置5000mAh容量电池，支持5V 4.5A快充，运行Android 8.1系统，搭载了“The Nine”液冷系统。

外观方面，双面玻璃，两颗摄像头呈竖直排列，机身正面配备一块6.95英寸AMOLED显示屏，分辨率2220x1080。配色荣采用的经典色系，黑色和蓝色。

荣耀Magic2：

麒麟980AI智能芯片 超广角AI三摄 6GB+128GB 渐变黑 双卡双待

荣耀10：

GT游戏加速 AIS手持夜景 6GB+64GB 双卡双待 游戏手机

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