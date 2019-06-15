AVG防病毒软件删除了Firefox浏览器67.0.2登录详细信息

IT之家6月15日消息 据报道，在防火墙中使用AVG防病毒软件的用户发现，Firefox浏览器中被删除了登录详细信息。但是，并非所有版本的Firefox浏览器都会受到影响。根据用户反馈，AVG防病毒软件只会影响Firefox 67.0.2。

简而言之，那些运行Firefox 67.0.2以及AVG防病毒如软件的用户将无法再自动填写密码和其他登录详细信息。AVG以某种方式设法更改了Firefox浏览器的配置文件夹中的关键文件的名称，因此导致出现问题。logins.json文件已变为logins.json.corrupt文件。

好消息是，Mozilla已完全了解了该问题，目前正在努力解决。由于该问题是由外部软件引起的，因此该公司可能会与Avast密切合作以解决该问题。

如果你不想等Firefox后续带来的修复。你可以按照以下步骤先期解决该问题。

启动Firefox浏览器

单击菜单>疑难解答信息

在应用程序基础下，针对配置文件文件夹条目，单击“打开文件夹”

切换到Firefox浏览器并在菜单中选择“退出”以关闭浏览器。

查看配置文件文件夹，如果logins.json文件已存在，请将其重命名为“loginsnew.json”。并将logins.json.corrupt重命名为logins.json，后一步很重要。

完成上述步骤后，重新启动Firefox浏览器并查看它是否正常工作。