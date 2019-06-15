LineageOS 16正式支持Essential Phone手机

IT之家6月15日消息 据外媒报道，Essential Phone是提供技术支持最好的设备之一，尽管自2017年发布以来走过了艰难的过程。不过虽然有内部支持，但至今还没有得到LineageOS的正式支持有点令人诧异。

在过去，设备上已经有一些非正式的Lineage端口。现在最新的LineageOS 16.0 ROM版本已经准备就绪，可供Essential Phone用户下载。Essential Phone已经获得Android Q Beta的支持，但现在有了更多自定义ROM选项依然令人感到惊喜。

如果你是纯净第三方ROM的拥护者，你的Essential Phone现在可以加入nightlies计划，并获得Lineage带来的所有的优点功能，第一个版本大小为684MB。如果你想下载并刷入LineageOS 16.0自定义ROM版本，你需要确保有足够的空间来执行此操作。

虽然对第三方ROM的支持并不是什么大不了的事情，但对于该设备的粉丝们来说，这是第二个好消息，此前Essential CEO安迪·鲁宾神秘地回复，暗示会有第二部Essential Phone。

最新LineageOS nightlies版本下载，点此链接。