“绘”有期，微软小冰@ 当代艺术跨界展 在杭州大屋顶艺术中心举行

IT之家6月15日消息 6月15日，由大屋顶文化联合中国美术学院视觉中国协同创新中心联合主办的「小冰，“绘”有期」微软小冰@当代艺术跨界展 于杭州良渚文化艺术中心正式开幕，此次展览独家展出了小冰独家创作的绘画作品。

在今年5月16日，微软重磅宣布了人工智能小冰的绘画模型，在视觉领域向绘画和纺织服装面料设计等两个领域覆盖。通过对艺术史上236位著名人类画家画作的学习，微软小冰可在受到文本或其它创作源激发时，独立完成100%原创的绘画作品。

微软小冰的这种原创性不仅体现在构图，也体现在用色、表现力和作品中包含的细节元素，接近专业人类画家水准。与其他现有技术相比，这一绘画模型不同于随机画面生成，也不同于对已有画面的风格迁移变换或滤镜效果处理。

几次展览，几部画册，都有作品数量限定。和人类艺术家不同，AI的创作能力和意愿是无穷的。微软已经向大众开放了任何人都可以激发小冰为你去创作的绘画程序，每个人都可以委托小冰，为自己完成独一无二的绘画作品。

本次当代艺术跨界展，新媒体艺术家周林玮的虚拟现实创作将围绕和小冰的情感对话，构造出一个未来世界，而在艺术家的作品中的关键词也将成为小冰绘画的灵感来源。无论是小冰正无限接近人，还是作为人肉身代表的艺术家无限接近智能，他们都在找寻一种新的对话方式，以艺术语言为载体，选择未来相互存在的理由。