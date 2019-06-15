内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>电商

6.16红包加码：天猫第二波红包0点可用，京东全品神价提前购

2019-6-15 21:48:02来源：IT之家作者：钢甲责编：钢甲评论：

6月16日0点天猫第二波红包和购物津贴正式可用，此外根据天猫公布的活动节奏，天猫618超级红包6月16日将迎来“奖池加码”，这意味大家可以抽到更多、更大的现金红包，静候0点！

• 京东京喜红包：点此领取

• 天猫超级红包：点此领取

6月16日0点，天猫618狂欢正式开启，前1小时折上折，疯抢免单/半价资格，购物津贴每满300-30元，优惠上不封顶，各会场还有跨店满减券、大额店铺券等，用券更省，截止18日24点72小时疯抢不停。

与此同时，6月16日0点，京东开启618年中购物节高潮期，0点全品皆神价，3C家电再抢618元神券。0点开始主会场将有神券放出，最近想要下手的小伙伴多多留意下。

image.png

1、京东

5月30日正式开抢，可随机获得6.18、61.8、88、100、618元等面额无门槛现金红包（不可提现），京喜红包可与任何优惠（例如优惠东券、优惠京券、 京豆等）叠加使用：点此领红包

领取红包后可邀请好友集火力值再得红包，每个好友可增加5点火力值，当火力值集满10、35、100点时可分别获得3、6、14元红包。

• 活动时间

红包领取时间：5月30日~6月20日

红包使用时间：5月30日~6月21日（过期红包失效）

• 京东618福利放送

会场优惠力度
主会场抢3C家电618元神券
家居家装居家日用满199减100元
手机4980-618元
鼠标键盘199-100元神券
食品狂促满199减100元！
PLUS会员105-5/200-10/500-20全品券
耳机音响499-150、299-100、99-20券
家电6000-618、999-50元神券
电脑配件三星27寸2K曲面显示器1549元
电视影音980-200、4970-500元券
相机全场预售新低+大额优惠券
数码电器手机1880-200、880-100元券
运动鞋服300-60、600-120元券

618京东特惠指南，好价新低：

厂商大促活动
小米Redmi K20 Pro 2499元
华为直减600元+6期免息
一加一加7 Pro 6月1日开售
三星立省2300元
魅族魅族16s低至2699元

家电会场：

活动特惠链接
主会场618元家电券点此
空调爆款低至999元点此
冰洗10kg洗衣机1999元点此
厨卫限时秒杀低至99元点此
电视70英寸电视3999元点此
小家电每满299-30元点此

2、天猫

天猫官方热卖榜单：

榜单优惠详情
618大爆款低至2.9元起
天猫超市包邮专区精选包邮好货
聚划算限量优惠榜不止买1送1
天猫超市超值好货榜精挑超值好货
618超值大牌榜
热卖直降千元
618实时热销榜尽享热卖宝贝
618大额优惠券榜优惠不止一点
618超级爆款榜极致性价比

5月29日起每日三次、最高618元、分两波领取，另外还有订阅、签到等玩法可增加红包领取次数，累计可领次数60+，点此领取

IT之家&辣品专享密令：打开淘宝App，搜索“IT之家密令红包”、“辣品密令红包”（注：不含引号），亦可参与618天猫亿万红包的抽取！

【领取时间】

第一波：2019年5月29日 00:00:00 至 6月12日 23:59:50

第二波：2019年6月13日 00:00:00 至 6月18日 23:59:50

【使用时间】

1、6月1日 00:00:00 至 6月12日（ 5月29日至6月12日获得的红包可用）

2、6月16日 00:00:00 至 6月18日（6月13日至6月18日获得的红包可用）

抽奖次数：最高每个用户3次/日。

【红包面额】

近12个月没有在天猫购买的天猫新人可领10元、15元、20元三档额度现金红包；非天猫新人可领618元、2元、1元、0.5元四档额度现金红包。

• 2019天猫618理想生活狂欢节分会场入口一览

• 主会场 ，最高618元天猫超级红包（每天3次，点此立拆红包 ）

• 精选会场类 - 年中特卖会 | 聚划算 | 图书会场 | 全球尖货 | 文教乐器  | 汽车用品 |

• 数码电子类 - 数码电器主场 | 精品手机 | 电视家影 | 电脑办公 | 潮酷数码 | 数码配件 | 电脑周边

• 家用电器类 - 极智家电 | 厨电热水器 | 大家电 | 空调风扇 | 灯具安防 | 小家电 | 冰洗会场 | 厨房电器

• 服饰鞋靴类 - 服饰主场 | 女装主场 | 男装主场 | 男女鞋 | 内衣搭配 | 运动户外

• 美妆配饰类 - 生活个护 | 时尚箱包 | 手表眼镜 | 珠宝饰品

• 居家生活类 - 家居家纺 | 家具家装 | 办公家具 | 家装建材 | 全屋定制 | 精品家具

• 粮油冲饮类 - 粮油速食 | 健康自营 | 健康大牌 | 中外名酒 | 品质生鲜 | 休闲零食 | 进口生鲜 | 茶乳冲饮

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：618京东618天猫618

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有