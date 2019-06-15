微软Modern PC曝光：Windows 10 Shell要巨变

根据爆料，微软正致力于Windows Lite（Windows轻量级版本）的研发，旨在实现双屏和高性价比的设备。微软也将Shell与Windows 10基础系统分离，这一改变可能使微软能够使Shell UI等升级更加灵活。

Windows Core OS模块化和灵活的操作系统，这是我们在过去几个月听到的所有令人兴奋的项目基础。目前的Windows Core OS产品列表包括AndromedaWindows IoTEdgeOS、Polaris和Modern PC。

据报道，微软已经删除了对Lite OS的提及，熟悉该开发的人员推测该项目现在改称为Modern PC。

值得注意的是，微软最近在Computex公告的博客文章中突出了其对“Modern OS”的看法，这两个项目可能相关。

微软正在分离Shell和Windows

独立开发人员还发现在Windows 10 20H1版本中提到了“Shell Update Agent”，可能会将Shell与基础操作系统分离。

将Shell与操作系统分离还将分离出Shell UI部件（例如Action Center与Windows 10的其余部分）。

Shell Update Agent能够按需获取和更新shell。

调查结果还表明，Shell将是一个独立的封装组件。使用ShellUpdateAgent的功能可以从Microsoft Store安装“UX.Client.ST”。虽然这只是一个占位符，但它表明微软会将Shell控制的元素带到应用程序商店，因此可以在不更改操作系统的情况下更新Windows的某些部分。

值得注意的是，Action Center是Windows 10 20H1中可以从Shell程序包中更新的首批功能之一（如果可用时）。

所有这些变化可能对于普通用户来说差别不是很大，但对于开发者来说，是更加有趣的开始。