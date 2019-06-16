华为回应海外手机在锁定屏幕上显示广告：非官方所为

IT之家6月16日消息 近日有不少海外用户抱怨，华为数款手机的锁定屏幕上出现了广告。

据悉，所有广告都是来自Booking.com，疑似华为是将用户设定启用随机风景桌布置换成广告。这些广告不是全屏互动广告，而只是用了Booking.com的锁屏图像替代了原来的锁屏图像。

出现手机锁屏广告的机种涵括P30 Pro、P20、P20 Lite、P20 Pro及Honor 10，受影响的用户则至少包括英国、荷兰、爱尔兰、挪威、德国和南非。

对此，华为对媒体提供声明称，这些广告并非由由华为官方提供。

这些广告不是由华为发起的。我们鼓励个人用户检查下应用设置，或按照公开可用的说明来删掉锁定屏幕广告。 --华为

另外，华为荣耀的一位代表在Twitter上解释称，华为没有推送广告，广告是第三方应用程序显示的。这可能是真的，因为华为的许多设备都预装了Booking.com应用，而该应用很有可能自己把广告推送到锁屏界面。

虽然华为发布了辟谣声明，但现在还没有查出这些广告到底是怎么出现在华为手机上的。现在针对这一问题的临时解决办法有禁用杂志试图或从杂志库中删除该广告墙纸，或者也可以在画廊中添加一个自定义图像作为锁屏墙纸。