空调一开一关费电，还是一直开着费电

炎炎夏日，又到了依赖空调享受凉爽的季节。老一辈的人一辈子节省惯了，看着年轻人开空调，总会叨叨着让“开会儿，关会儿，省电”。这时就有小伙伴质疑了：这样的方式真的省电吗？到底是一直开着省电呢？还是一开一关更省电呢?

经常开关空调，会更费电吗？

空调是家用电器的“耗电”大户，但炎炎夏日，空调又不得不开。这时候，有些人可能把自己的空调不断的开启和关闭来达到省电的目的。但事实说明：经常地开关空调，最费电！而且压缩机也会因为经常一开一关出现小毛病，久了更容易烧坏。

空调是否浪费电，与空调的开关机的频率来决定的，因为空调内部的压缩机在启动的时候所需要的功率是非常大的，要比平时的工作电流要搞出4、5倍左右，所以经常性的开关空调，其实是最费电的。

而且，现在的空调都是变频的，其优势在于当我们打开空调，设定好温度，当室内的温度达到预设温度后，压缩机会进行低速运转，并不会关机，而等到室内温度升高后，自己会慢慢提高运转的速度，所以会更省电。

除了理论之外，我们用更具说服力的实验来证明吧：来自南宁供电局计量中心工作人员设计了一个实验。在两个实验室里，分别以相同的制冷模式打开空调，并将温度都预设在26℃，其中一个房间的空调一直保持打开状态，另一个房间则模仿“打开-关闭-打开”的循环模式，每间隔5~10分钟进行一次开关机操作。实验时间为半小时。

实验结果表明，两种模式下的空调耗电量均为0.24度，但是，由于反复开关的空调实际运行时间只有一半，可见这种方式并没有减少耗电量，反而增加了耗电量。

那么，如何才能做到让空调省电呢？

1、将温度调到合适的温度：温度设置在26度到27度之间是最合适的。在睡眠的时候还可以调成睡眠模式。有人做过实验证明，当空调的温度每调低一摄氏度时，就会增加7%-10%的用电量。

2、及时拔掉空调电源：在我们平时使用的空调中，只要空调的插头没有拔下来，它就还处在小幅的耗电中，所以大家在平时不需要使用空调的情形下，不要因为觉得频繁的拔插插头会比较麻烦而不去拔掉插头，应该及时的拔掉电源。

3、夜间休息空调选择睡眠功能会更省电。夜间休息时，空调的睡眠功能会自动调整温度，以达到最利于人体健康的温度值，空调在自动调节温度的同时也会同时自动节省电量的消耗。

4、空调工作运行时要少开门窗，如果有阳光照射到房内的，要用窗帘把阳光遮住。