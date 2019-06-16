京东618首降300元，石头扫拖一体机T6新低2499元

IT之家6月16日消息 日前，石头扫地机器人2019新款T6拖扫一体机正式开卖，售价为2799元，现在618购买立减300元，到手新低2499元。咨询送30片一次性拖布：点此购买。

据了解，石头扫地机器人T6云石金版本此前获得德国iF设计奖，新款T6支持地图管理3.0、动态路径规划。同时，其内部的建图算法也得到了有效的升级。

新款石头扫地机器人T6吸力达到2000Pa，电池容量为5200mAh，另外支持2cm强力越障，保证清扫区域更加宽广。

其内部采用了德州仪器DSP芯片，核心马达采用万宝至LDS马达电机，内部还有IMR模内热转印薄膜。风机则采用NIDEC风机，而内置陀螺仪则采用博世陀螺仪。最为核心的CPU部分采用了ALLwinner 4核芯片。在沿墙传感器的上，石头扫地机器人T6采用的是KODENSHI传感器。

全新的石头扫地机器人T6采用全新的电机和齿轮设计，同时还有降噪空气筛和填充消音海绵，这样使用中产生的噪音将更小。石头扫地机器人T6还支持小爱同学唤醒，

目前，该款新品已经正式开售，售价为2799元，618限时直降300元，2499元到手。

• 京东618【京喜红包】每天抽3次：点此领红包。（可与任何优惠叠加使用）

【广告】