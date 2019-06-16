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华为获5G全球峰会最佳5G核心网技术奖

2019-6-16 13:39:23来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家6月16日消息 据华为官网消息，2019年6月13日，在伦敦举行的5G全球峰会，华为华为5G智简核心网解决方案在本次峰会上荣获“最佳5G核心网技术（Best 5G Core Network Technology）”奖。

据了解，华为5G智简核心网以原生云、联接+和边缘计算技术为基础，支持软件三层解耦、无状态设计、跨DC部署、微服务、灰度升级等全云化关键技术，是业界首个真正支持2G/3G/4G/5G NSA/5G SA深度全融合的核心网。提供Single Voice Core极简话音解决方案，并基于转控分离的分布式架构，支持一站式用户面即插即用，按需调度异构边缘计算，快速集成第三方应用，构建开放的边缘生态，提供差异化服务，使能千行百业。

华为云核心网产品管理部部长马亮表示：“很荣幸能够赢得这一奖项。近年来华为通过在5G核心网研发上的持续投入，在技术上已获得深厚积累。同时，华为携手运营商和行业伙伴，不断拓展5G在垂直行业的应用，繁荣产业生态，为5G成熟商用做好充分准备。”

截至2019年6月，华为已在全球获得46个5G商用合同，并在智能电网、VR/AR、车联网、远程医疗、智能制造等领域开展了一系列基于网络切片和MEC的跨行业合作。

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关键词：华为5G

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