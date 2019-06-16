研究人员：木卫二海洋盐分可能是氯化钠

IT之家6月16日消息 据新华社报道，日前美国研究人员在木卫二表面发现的食盐的主要成分氯化钠，这一成分与地球表面的海洋成分一致。据了解，这些盐分可能来自于木卫二内部的液态海洋，通过地质活动将这些氯化钠运送到木卫二表面。

美国加州理工学院日前的公报称，新发现意味着木卫二海洋的化学成分比人们原先认为的更像地球海洋。木卫二是木星的一颗天然卫星，直径约为地球的四分之一。观测显示它表面冰层之下、岩石海床之上有着液态海洋，有可能会有生命存在，但具体如何要看海水的化学成分。

根据“伽利略”号木星探测器在近红外波段的观测数据，人们此前认为木卫二海洋可能富含一种硫酸镁盐，不像地球海洋以氯化钠为主。但近年的新观测数据与此不符。

研究人员发现，氯化钠在红外波长条件下无可识别的光谱特征，但在辐射下氯化钠则会产生明显的可见波长吸收，并且会变成黄色。研究人员分析了哈勃太空望远镜的光谱数据，在波长450纳米的可见光波段发现了独特的吸收谱线，属于受到辐照的氯化钠。这符合木卫二表面遭受太阳和木星强烈辐射的情形，相关论文发表在美国《科学进展》杂志上。

研究人员认为，木卫二表面一个称为“塔拉王庭”的区域之所以呈现独特的黄色，就是因为存在大量氯化钠。研究人员说，他们的结论尚待进一步检验，但不管这些氯化钠的来源如何，其存在都表示需要重新评估木卫二的地质化学特征。如果氯化钠确实来自内部，意味着木卫二海底可能有着活跃的热液喷口，这也是一个有利于生命存在的条件。