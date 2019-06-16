榨干N卡性能！《赛博朋克2077》实时光追试玩效果曝光

IT之家6月16日消息 CDPR此前明确表示《赛博朋克2077》将支持实时光线追踪，现在PCGamesN曝光了其详细效果，玩家将体验到两大特效应用实时光线追踪，包括“环境光遮蔽”和“漫射光照”，均由英伟达RTX显卡运行，目标是为今后的光追效果树立标杆。

据了解，本届E3上的演示效果就已经展示了各种光追和特效，加上近距战斗和眼花缭乱的效果，《赛博朋克2077》呈现给玩家的效果确实非常震撼。

根据PCGamesN曝光的实时光线追踪试玩效果，其中光线追踪下的环境光遮蔽为场景增加了互补的深度，而且光线追踪下的环境光遮蔽效果明显优于SSAO，即屏幕空间环境光遮蔽。









PCGamesN放出的另外一个特效是“漫射光照”，不过目前实时光线追踪只能为整体画面带来非常微弱的提升，依旧需要显卡强大的性能才能有一个比较好的效果，在E3的展示上，CDPR就充分榨干了RTX显卡。





PCGamesN表示：“总体效果的提升很轻微，至少在当前开发状态下很微弱。CDPR在选择何时加入实时光追的问题上比较保守，试玩版的环境场景设计很小心，限制了总体规模。”

《赛博朋克2077》将在2020年4月发售，那时候支持光线追踪的游戏也会逐渐多起来，不排除《赛博朋克2077》将成为测试光追性能的标杆游戏。