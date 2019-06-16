斗鱼主播因发布“战术评论”，被虎牙主播起诉侵权

IT之家6月16日消息 据海淀法院网官方消息，手机游戏《绝地求生：刺激战场》的虎牙平台游戏主播林某（直播名为“AG虎牙包子”）认为同款游戏的斗鱼平台主播王某（直播名为“燃茶哥哥在斗鱼”）在新浪微博等平台发布“其在游戏直播中‘开挂’”等不实言论，造成其社会评价降低，遂以侵犯名誉权为由，将王某及北京微梦创科网络技术有限公司诉至法院，要求王某停止侵权、赔礼道歉，并赔偿其经济损失、精神损害抚慰金及合理支出共计35万元。6月12日，海淀法院开庭审理了此案。据悉, 本案系海淀法院受理的首例涉及游戏主播“战术评论”是否侵犯他人名誉权的案件。

【案情回放】

2018年10月28日，原告林某在手机游戏《绝地求生：刺激战场》的直播中取得了“45杀吃鸡”的战绩，获得了广泛关注。10月29日，林某将该场游戏的录像上传至各大媒体网站，引起广泛关注。自2018年11月19日开始，被告王某在其实名注册的新浪微博账号“燃茶哥哥在斗鱼”中连续发布多条微博及视频，称林某在上述“45杀吃鸡”战局中开透视挂，同时抖音、今日头条号、微信公众号、哔哩哔哩、斗鱼直播等新媒体平台亦有相同视频内容。自2018年12月7日开始，王某又发布言论称林某在“刺激战场”的另一游戏账号“虎牙最骚包子”同样存在“开挂”行为。林某认为，王某作为具有一定影响力的游戏主播及新媒体平台大V，发布上述不实言论造成其社会评价降低，严重影响其正常直播工作及生活，给其造成了巨大的经济损失。同时王某发布的言论使得大量观众对林某进行谩骂，给其造成巨大的精神损害。王某的行为已经构成名誉侵权。

【庭审现场】

庭审过程中，鉴于新浪微博平台的涉案言论均已删除，林某当庭撤回针对北京微梦创科网络技术有限公司的诉讼请求。合议庭总结案件主要争议焦点在于：一是王某发布的“战术评论”的性质；二是王某发布的“战术评论”是否超出正常舆论监督的范围。双方当事人围绕上述焦点问题各自举证、质证，充分发表意见

涉案“战术评论”的性质

林某表示，王某发布的言论并无任何事实依据，系基于其主观臆测，引导观众得出错误结论，构成诽谤。上述言论严重影响了林某的正常直播工作，并使得大量观众对林某进行谩骂，侵害了林某的名誉权。

王某表示，涉案视频中的所有评论均为站在客观公正立场上的分析和推理，所依据的素材均取自于客观事实，在使用相关素材前已进行谨慎质疑和求证，并无任何过失，属于合理评论。

涉案“战术评论”是否超出正常舆论监督的范围

林某表示，王某发布的言论超出合理边界，林某曾在类似的射击类游戏“穿越火线”中取得诸多荣誉，具有高超的竞技水平，在涉案“刺激战场”游戏中亦有其他“高击杀”纪录，且其他涉案游戏主播同样有“高击杀”战绩，此为游戏主播圈惯常现象。王某发布言论具有明显的主观恶意，对于职业生涯短暂的游戏主播而言，“开挂”评论会造成致命打击。王某作为拥有众多粉丝的主播和自媒体运营者，明知涉案言论的危害性，依然连续发布视频诋毁林某，系出于获取广泛关注和谋取经济利益之目的，属于恶意监督。

王某表示，林某作为专业的游戏主播，通过制作、发布游戏视频营利，理应对于视频观看者的质疑持更高的容忍度。王某与林某为不同平台的游戏主播，双方之间无利益冲突，王某基于“原始视频”制作涉案视频，发布评论属于正常的舆论监督行为。王某账号的粉丝量远高于林某，并无侵权的主观恶意，未超出正常舆论监督的范畴。

庭审过程中，双方还就其他问题进行了充分辩论。

近年来，网络直播行业发展态势迅猛，知名游戏主播往往拥有大批拥趸，游戏主播的行为、言论易对观看直播的玩家、粉丝产生一定的影响、引导。

本案将择日宣判。