库存告急！微软认证翻新i7版Surface Pro 5官方商城新低5027元

IT之家6月16日消息 微软官方商城（点此前往）618大促现已正式开启，6月16日-18活动持续3天，微软认证翻新Surface也迎来最新一轮特惠，由于大促折扣新低兼之翻新设备数量有限，很多爆款产品都已售罄，所以有意剁手的朋友就不要犹豫了，点此购买。

相关机型具体优惠信息见下（加红为6折大促爆款机型）。

• 微软认证翻新 Surface Laptop：

Surface Laptop（酷睿 i5/4GB/128GB/亮铂金），官翻价4958元，点此购买（暂时售罄）； Surface Laptop（酷睿 i5/8GB/256GB/全色系），官翻价3971元，点此购买（暂时售罄）。

• 微软认证翻新 Surface Pro （第五代）：

Surface Pro （第五代）（酷睿 m3/4GB/128GB/亮铂金），官翻价3216元，点此购买（暂时售罄）； Surface Pro （第五代）（酷睿 i5/4GB/128GB/亮铂金），官翻价5048元，点此购买（暂时售罄）； Surface Pro （第五代）（酷睿 i5/8GB/128GB/亮铂金），官翻价4266元，点此购买（暂时售罄）； Surface Pro （第五代）（酷睿 i5/8GB/256GB/亮铂金），官翻价4359元，点此购买（暂时售罄）； Surface Pro （第五代）（酷睿 i7/8GB/256GB/亮铂金），官翻价5027元，点此购买； Surface Pro （第五代）（酷睿 i7/16GB/512GB/亮铂金），官翻价7649元，点此购买； Surface Pro （第五代）（酷睿 i7/16GB/1TB/亮铂金），官翻价9437元，点此购买。

• 微软认证翻新 Surface Pro 4：

Surface Pro 4（酷睿 m3/4GB/128GB/银色/无键盘无笔），官翻价4048元，点此购买（暂时售罄）；

Surface Pro 4（酷睿 i5/4GB/128GB/银色/无键盘含笔），官方价3029元 ，点此购买（暂时售罄）；

Surface Pro 4（酷睿 i5/8GB/256GB/银色/无键盘含笔），官方价3671元 ，点此购买；

Surface Pro 4（酷睿 i7/8GB/256GB/银色/无键盘含笔），官方价7358元，点此购买（暂时售罄）；



Surface Pro 4（酷睿 i7/16GB/256GB/银色/无键盘含笔），官翻价6155元，点此购买。

• 微软认证翻新 Surface Book：

Surface Book（酷睿 i5/8GB/128GB/银色/含笔），官翻价4329元，点此购买（暂时售罄）；

Surface Book（酷睿 i5/8GB/256GB/银色/独立显卡/含笔），官翻价9768元，点此购买；

Surface Book（酷睿 i7/8GB/256GB/银色/独立显卡/含笔），官翻价10758元，点此购买（暂时售罄）；

Surface Book（酷睿 i7/16GB/512GB/银色/独立显卡/含笔），官翻价14728元，点此购买（暂时售罄）；



Surface Book（酷睿 i7/16GB/1TB/银色/独立显卡/含笔），官翻价12131元，点此购买。

• 微软认证翻新 Surface Go：

Surface Go（4415Y/4GB/64GB/WiFi），官翻价2367元，点此购买；

Surface Go（4415Y/8GB/128GB/WiFi），官翻价3128元，点此购买。

• 微软认证翻新 Surface Book 2：

Surface Book 2（酷睿 i5/8GB/128GB/13.5英寸），官翻价7278元，点此购买；



Surface Book 2（8代酷睿 i7/8GB/256GB/GTX 1050 2GB/13.5英寸），官翻价12315元，点此购买；

Surface Book 2（8代酷睿 i7/16GB/512GB/GTX 1050 2GB/13.5英寸），官翻价15545元，点此购买；

Surface Book 2（8代酷睿 i7/16GB/1TB/GTX 1050 2GB/13.5英寸），官翻价19024元，点此购买；

Surface Book 2（8代酷睿 i7/16GB/256GB/GTX 1060 6GB/15英寸），官翻价15211元，点此购买；

Surface Book 2（8代酷睿 i7/16GB/512GB/GTX 1060 6GB/15英寸），官翻价18183元，点此购买；

Surface Book 2（8代酷睿 i7/16GB/1TB/GTX 1060 6GB/15英寸），官翻价20646元，点此购买。

• 微软认证翻新 Surface Studio：

Surface Studio（i5/8GB/1TB/2GB 独立显卡/亮铂金），官翻价15644元，点此购买；

Surface Studio（i7/16GB/1TB/2GB 独立显卡/亮铂金），官翻价18126元，点此购买；

Surface Studio（i7/32GB/2TB/4GB 独立显卡/亮铂金），官翻价21666元，点此购买；

IT之家特别提醒大家的是，官方认证翻新机同样支持原厂部件品质保证，同样享受两年质保和退换货政策。

附、认证翻新Surface Pro、Surface Laptop、Surface Book和Surface Studio系列机型具体价格信息对比（加红为6折大促爆款机型）：