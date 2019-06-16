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12GB内存版本华为P30 Pro入网工信部

2019-6-16 17:48:01来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家6月16日消息 根据工信部网站的信息，6月12号工信部签发了新款的华为P30 Pro手机，RAM容量变成了8GB，6GB和12GB。

目前，京东在售的华为P30 Pro手机规格有三种可选，分别是8GB+128GB，8G+256GB和8GB+512GB，售价分别是5488元、5988元和6788元。

根据工信部公布的内容，除了新增了6GB和12GB的内存选项之外，手机的闪存大小还是原来的128GB、256GB和512GB。除此之外，荣耀20和荣耀20 Pro也变成6GB/8GB/12GB三个版本。

华为P30 Pro后置搭载超感光徕卡四摄，包含一枚4000万像素超感光镜头（f1.6光圈、ISO 409600）、一枚2000万像素超广角镜头、一枚800万像素潜望式长焦镜头及TOF镜头，其中超感光镜头和长焦镜头均支持光学防抖，潜望式长焦镜头支持5倍光学变焦，10倍混合变焦，最大50倍数码变焦。

性能方面，华为P30系列搭载了麒麟980处理器，支持双卡双待， 华为P30内置3650mAh电池，支持华为超级快充，华为P30 Pro内置4200mAh电池，支持40W超级快充（半小时充电70%）、15W无线快充、反向无线充电，两部手机均预装基于安卓9.0的EMUI 9.1操作系统，支持用手机解锁汽车。

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关键词：华为P30 Pro

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