硕士论文研究“屁”引争议，专家：若态度端正，怪题也能成经典

IT之家6月16日消息 近日，华中师范大学一篇题为《关于屁的社会学研究》的硕士毕业论文引发热议。有网友“讥讽”：寒窗苦读那么多年，还真是研究了个“屁”。也有网友读后评论称，看似无意义的被嗤之以鼻的事物，“深究起来，是严肃的事”。

不过，根据论文的时间，我们看到这篇论文成文于2007年，是华中师范大学社会学在职硕士高建伟撰写。根据校方记录，该文章不仅顺利通过校方答辩，还被评优。

▲《关于屁的社会学研究》论文封面

该文早在2015年就引发舆论关注，当时文章作者的导师接收媒体采访时表示，“生活中其实有很多方面都值得挖掘，没必要总去重复一些意义不大的选题，一些看上去另类或小众的选题往往更值得思考，也会有更多有意思的发现。”

对此，华中科技大学社会学院教授郑作彧认为，论文能否写好，关键在于态度是否端正。在他看来，就算选题高大上，但态度不行，“一样白搭”；相反，如果学术态度端正，题目“再怎么光怪陆离”，也一样可以讲成经典”。





2015年，《北京晚报》曾就此事进行报道。高建伟导师、华中师范大学教授李亚雄接受采访时，对该论文颇为赞赏。据他回忆，论文开题时，老师们刚看到这个题目也都觉得很有趣，随后大家还是从专业角度探讨它的学术价值。李亚雄当时表示，高建伟的研究另辟蹊径，在重复性研究泛滥的情况下，“显得珍贵”，老师们普遍比较支持。

“答辩效果也很好，还被评了优秀。他（高建伟）文笔很不错，思路也很清楚。”李亚雄称，因为不方便做实际调查，高建伟通过文献分析、引经据典，把屁的发生学、在不同时代的纵向发展、背后的社会含义呈现出来。“很欢迎这种来源于生活、有人文关怀的选题。”

事实上，近年来因选题独特而受到大众关注的论文不少。此前，《乌有之猫：云吸猫迷群的认同与幻想》、《八角茴香对卤鸡肉挥发性风味的影响极其作用机制》等论文都曾引起热议。这些内容往往非常接近生活，反应社会一些最为真实的现象，相比于那些空泛与现实没有太大关系的选题，这样的内容更具普世价值。

郑作彧称，个别学生“过得浑浑噩噩”，写论文时“选的是最不费脑袋的主题”。“这样的题目，就算听起来高大上，实际上其实也是空泛的。”郑作彧称，对写论文而言，更重要的是态度。