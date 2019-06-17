豪威科技推出自家首款0.8微米4800万像素图像传感器

IT之家6月17日消息 数字图像解决方案厂商豪威科技（OmniVision）近日宣布推出首款0.8微米4800万像素图像传感器OV48B，实现1/2''光学尺寸高分辨率。

据官网介绍，该产品采用豪威科技的PureCel®Plus晶片堆叠技术，可为主流智能手机提供一流的静态图像和视频捕捉，OV48B还提供多种数码裁剪变焦和CPHY接口等功能。

“消费者对于高端和主流手机的分辨率要求越来越高。”豪威科技的高级营销经理Arun Jayaseelan说：“OV48B具有高分辨率和顶级图像质量，是高端和主流智能手机的理想选择。0.8微米的像素尺寸使它成为业界提供4800万像素分辨率的最小芯片，同时可实现1/2''光学格式”。

OV48B集成了4-cell彩色滤光片阵列和硬件re-mosaic算法，可实时提供高质量的4800万像素Bayer输出。在低光照条件下，该传感器可以使用近像素合并输出四倍灵敏度的12MP图像。在任何条件下，OV48B都能始终如一地捕获最佳质量的图像而不会产生运动模糊，并且能够以12MP分辨率和快速模式切换实现数字裁剪变焦。此外，OV48B还可以灵活设置CPHY接口来实现广角和超广角功能，使之成为双摄和三摄配置的理想选择。

这款新型传感器还具有DPHY和CPHY MIPI接口，可以使用更少的管脚实现快速帧速率。OV48B配有2x2微透镜相位检测自动对焦（ML-PDAF）来提高精度；即使在低光照环境下，都能完美成像。

该产品带有多个输出格式，包括每秒10帧的48MP，每秒30帧的带有4-cell binning的12MP，每秒60帧的4K2K视频，每秒240帧的1080p视频以及每秒480 fp帧的720p视频。图像传感器左侧和右侧的焊盘位置与业界最小的48MP裸片尺寸相结合，为智能手机相机模块设计人员提供了额外的灵活性。

OV48B的样品现已上市，预计将于2019年第四季度批量生产。