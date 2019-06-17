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滴滴也要做聚合打车模式，再次与美团对决？

2019-6-17 14:03:58来源：新浪科技作者：张俊责编：沧海评论：

新浪科技讯6月17日下午消息，在众多网约车新玩家尝试聚合模式后，网约车市场老大滴滴现在也要入局了。据悉，今年5月开始，滴滴已经在成都接入了同程打车，后续滴滴还将接入更多第三方出行服务商。

此前，高德地图、Baidu地图、哈啰出行等企业相继推出了聚合打车模式。在该模式之下，企业只需要在自身流量之下搭建平台，引入有资质和运力的第三方网约车企业，省去了自建运力和大规模补贴的成本。

早前曾与滴滴掀起网约车补贴大战的美团，也因补贴投入过大将业务模式从自建转向为聚合模式。今年4月，美团打车宣布在上海、南京上线聚合模式，接入首汽约车、曹操出行、神州专车等出行服务商；5月新增15个试点城市，包括：苏州、杭州、温州、宁波、天津、重庆、西安、成都、郑州、武汉、深圳、长沙、合肥、昆明、广州；6月再次新增10个试点城市，包括：青岛、无锡、太原、东莞、佛山、福州、厦门、北京、大连、哈尔滨。

美团的攻势之下，滴滴再次迎战。

据悉，今年5月开始，滴滴已经在成都接入了同程打车，后续滴滴还将接入更多第三方出行服务商。

对于滴滴而言，一方面是防守美团打车，另一方面在网约车监管趋严的情况下，自身运力也出现一定程度的限制。与第三方出行服务商的合作，也让滴滴可以补足和提升自身运力。

不过首汽约车、曹操出行、神州专车等具备一定运力的网约车企业与滴滴却是直接的竞争对手。此次接入的同程打车，也是网约车市场的新玩家，今年4月刚刚更名为秒走打车。

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关键词：滴滴

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