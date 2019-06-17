小米新机获3C认证：支持18W快充

IT之家6月17日消息 近日，型号为M1904F3BC/T的小米新机获3C认证。认证信息显示，该机由富士康精密电子生产，所配充电器型号为MDY-10-EC（红米K20同款），支持18W快充。

目前，尚无更多该机的相关消息。



此前，网上传出一款小米新机——小米CC9e，该传闻的真实性有待商榷。根据现有爆料信息显示，小米CC9e前置3200万像素摄像头，后置4800万主摄，可能搭载骁龙7系列处理器，内置4000mAh电池，支持屏下指纹和红外功能。