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全球超算500强：前四名未变，中国上榜数量蝉联第一

2019-6-17 18:11:50来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

据新华社报道，新一期全球超级计算机500强榜单在6月17日面世，中国超算上榜数量蝉联第一，美国超算“顶点”仍是运算速度冠军。新榜单还有一大看点是史上首次所有上榜超算的速度都突破了每秒千万亿次。

全球超算500强榜单每隔半年发布一次，德国法兰克福举行的国际超级计算大会发布了最新榜单。中国境内有219台超算上榜，在上榜数量上位列第一，美国以116台位列第二，日本、法国、英国和德国依次排序。自2017年11月以来，中国超算上榜数量连续第四次位居第一。

在此次榜单上，联想、浪潮和中科曙光分别以173台、71台和63台的数量位居全球超算制造商前三位。

美国能源部下属橡树岭国家实验室开发的“顶点”以每秒14.86亿亿次的浮点运算速度再次登顶，这超过了它在半年前榜单上的每秒14.35亿亿次的纪录。

新一期榜单的前四位较上次没有变化。美国能源部下属劳伦斯利弗莫尔国家实验室开发的“山脊”、中国超算“神威·太湖之光”和“天河二号”分列二三四位。

值得关注的是，本次入选500强榜单的全部超算的浮点运算速度均已突破每秒千万亿次。这份榜单的最低“门槛”是每秒1022万亿次。

全球超级计算机500强榜单始于1993年，由国际组织“TOP500”编制，每半年发布一次，是给全球已安装的超级计算机排座次的知名榜单。

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关键词：超算计算机

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