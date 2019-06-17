一加7 Pro皓月金版开箱图赏：Bling Bling黄灿灿

IT之家6月17日消息 一加今年推出了全新的一加7 Pro手机，这款手机有皓月金、星雾蓝以及曜岩黑三种配色可选，而皓月金款也在近期开始销售了，IT之家已经拿到这款Bling Bling的手机，一起来看一看吧。

一加7 Pro皓月金配色采用镀膜玻璃工艺，玻璃质感的加持下同时也带来更好的色彩观感。

一加7 Pro皓月金采用了一块6.67英寸AMOLED柔性屏，分辨率3120×1440。亮度达到800nits，90Hz刷新率，相对普通的60Hz屏幕，运动视频播放和游戏都会有更顺滑的表现。

此外一加7 Pro还支持HDR10+特性，并拿到了DisplayMate机构的A+评级。采用了4000mAh容量电池，并且搭载有30W闪充，20分钟即可充到一半电量。

一加7 Pro搭载高通骁龙855处理器，目前只有8GB+256GB这一种选择。一加手机7 Pro在设置中可以打开全局DC调光，而振动马达方面，一加此次内置了一颗横置线性马达，官方称之为Haptic马达。

拍照方面，采用了弹出式的1600万像素前置摄像头，因此得以实现无“刘海”、无“水滴”、无挖孔的设计，弹出速度仅0.53秒。后置摄像头则是中置的三摄系统，包含超广角、普通广角和三倍光学变焦长焦镜头，其中广角镜头的视角达到117度。

目前，一加7 Pro已经正式开始销售，4499元的售价在京东618期间还享受6期免息。

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