中国航天科技产品亮相巴黎航展：长征系列火箭和遥感卫星、探测器模型

IT之家6月17日消息 第53届巴黎国际航空航天展览会盛大开幕。中国航天科技集团有限公司展台通过多种手段向国际客户展示了中国航天科技实力。

中国航天科技集团有限公司在本届航展上主要展出了长征二号丁、长征三号乙、长征七号、长征十一号等运载火箭和商用微波遥感卫星、东方红五号通信卫星以及火星探测器模型。同时，还通过视频和展板文图对通信卫星和遥感卫星产品和应用，以及我国在载人航天、探月工程、火星探测、北斗导航、低轨星座和国际合作等各领域的发展进行了介绍。

据了解，长征八号运载火箭外观图和东方红3号全电推小型GEO平台等内容为首次在国际航展中展出。长征八号运载火箭是航天科技集团所属中国运载火箭技术研究院正在研制的一型采用无毒无污染推进剂的新型中型运载火箭，主要面向具有国际竞争力的商业卫星发射任务。东方红3号全电推小型GEO平台是航天科技集团所属中国长城工业集团有限公司与合作伙伴——航天科技集团所属中国空间技术研究院根据当前国内国际市场趋势，新推出的一款适用于小型载荷配置的低研制成本、低发射成本、短研制周期的通用型通信卫星平台。

长城公司董事长刘强介绍说，中国航天拥有从天到地的全链条自主能力，这确保了我们可以按客户要求，度身定制航天各领域的成熟可靠的产品及服务。他说，借助上述全覆盖的工业能力以及中国航天产品一直具有的高性价比优势，我们可以为客户提供一站式综合服务，包括轨位、频率、航天保险等各种领域的咨询服务和具有国际竞争力的融资服务，以及人员培训等。他表示，中国航天产品正变得越来越有竞争力，我们也一直致力于聚集中国航天的各种资源，为国际市场开发更具竞争力和更先进的产品。

在谈及中欧航天合作时，刘强表示，中国航天非常重视与欧洲航天业的关系，与欧洲航天机构和企业一直有着紧密的联系。中欧在发射服务、卫星、载人航天和深空探测等领域都建立了广泛合作，相信未来双方在更多领域还将有更多合作空间，合作将更加广泛和紧密。

长城公司是中国政府授权的提供商业发射、卫星系统以及从事空间技术合作的商业机构，是中国航天科技集团有限公司全资子公司。致力于促进中国商业航天发展，推进民用航天产品与工程的全球化应用。截至目前，长城公司已累计为国内外客户提供了74次商业发射（包括搭载发射），并向客户在轨交付了10颗通信卫星和3颗遥感卫星，获得客户的广泛认可。

巴黎国际航空航天展览会创办于1909年，每两年举办一次，是世界上规模最大和最负盛名的国际航空航天展会之一。