微软待办事项To-Do Mac版正式发布免费下载：任务清单，与Outlook同步

IT之家6月17日消息 微软首次面向Mac用户提供了待办事项To-Do应用程序。微软已通过Mac App Store推出了Microsoft To-Do，并包含丰富的功能，如共享任务和列表、文件附件支持，与Outlook同步等。

获取Microsoft To-Do。无论你是想提高工作效率，降低压力水平还是只是为了节省一些心理空间，Microsoft To-Do都可以轻松规划你的一天并管理你的生活。

微软To-Do亮点：

专注于My Day，一个带有建议任务的个性化日常计划

在任何设备上随处获取你的列表

与你的朋友、家人、同事和同学共享列表和任务

创建颜色编码列表

设置一次性或定期到期的日期和提醒

将你的任务分解为可管理的步骤

为任何任务添加备注

支持最大25 MB的文件，附加到任何任务

在Outlook和待办事项之间同步你的任务

与最小化视图的任何应用程序一起跟踪你的任务

无论是工作、学校还是家庭，To-Do都可以帮助你组织和简化计划。To-Do是免费的，可在你的所有设备上使用。

Microsoft To-Do现在可从Mac App Store免费下载。它需要macOS 10.13或更高版本。