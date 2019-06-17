内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>Mac之家>Mac应用

微软待办事项To-Do Mac版正式发布免费下载：任务清单，与Outlook同步

2019-6-17 23:33:32来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月17日消息 微软首次面向Mac用户提供了待办事项To-Do应用程序。微软已通过Mac App Store推出了Microsoft To-Do，并包含丰富的功能，如共享任务和列表、文件附件支持，与Outlook同步等。

获取Microsoft To-Do。无论你是想提高工作效率，降低压力水平还是只是为了节省一些心理空间，Microsoft To-Do都可以轻松规划你的一天并管理你的生活。

微软To-Do亮点：

  • 专注于My Day，一个带有建议任务的个性化日常计划

  • 在任何设备上随处获取你的列表

  • 与你的朋友、家人、同事和同学共享列表和任务

  • 创建颜色编码列表

  • 设置一次性或定期到期的日期和提醒

  • 将你的任务分解为可管理的步骤

  • 为任何任务添加备注

  • 支持最大25 MB的文件，附加到任何任务

  • 在Outlook和待办事项之间同步你的任务

  • 与最小化视图的任何应用程序一起跟踪你的任务

无论是工作、学校还是家庭，To-Do都可以帮助你组织和简化计划。To-Do是免费的，可在你的所有设备上使用。

Microsoft To-Do现在可从Mac App Store免费下载。它需要macOS 10.13或更高版本。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：ToDo待办事项微软

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有