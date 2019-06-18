预警能救命！地震预警(ICL)App官方免费下载

IT之家6月18日消息 6月17日晚，中国地震台网正式测定：06月17日22时55分在四川宜宾市长宁县（北纬28.34度，东经104.90度）发生6.0级地震，震源深度16千米。而据成都高新减灾研究所，22:55 四川长宁(104.9,28.4)发生预警震级6.1级的地震，预警中心提前44秒向重庆预警，预估烈度3.2度。此预警信息于震中发震后几秒内发出，最终地震参数以7-10分钟后中国地震台网发布的正式数据为准。用户可下载“地震预警”(ICL)手机软件接收地震预警。

据报道，6月17日晚，四川#宜宾#发生6级地震，@成都高新减灾研究所 王暾博士介绍，成都的180个学校和110个社区，提前61秒收到了#地震预警#！@成都高新减灾研究所 研发的预警系统已经经过超万次实际地震的公开检验，并成功预警网内所有破坏性地震。小伙伴们快下载“地震预警”(ICL)APP接收#地震预警#！

【功能亮点】

1．地震预警

预警系统能够提供几秒到几十秒预警时间；可设定阈值使得仅在受地震波及时才警报

2．灾情上传

地震发生后，用户可上报灾情险情信息，以便精准救援。人人都是灾情采集员

3．预警区域

成都高新减灾研究所与市县地震部门等合作已建设延伸至我国31个省市区的大陆地震预警网，覆盖220万平方公里，占我国地震预警人口密集多震区面积的90%。

4．成功预警

截止目前，系统已连续预警芦山7级强震、鲁甸6.5级地震、九寨沟7级地震等网内38次破坏性地震，无一误报和漏报，减少了人员伤亡和次生灾害。

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