京东618战报：第一小时成交金额同比增长65%

北京时间6月18日凌晨消息，随着零点的钟声的响起，京东618十六周年庆迎来了18天中的下单最高潮，京东在第一个小时的成交金额同比增长65%。

从18日零时起，京东家电仅用2分36秒整体成交额就突破10亿元大关，其中空调品类仅用时7秒成交额就突破亿元，冰洗品类2分钟成交额也达到了4亿元以上，美的、海尔、格力三大品牌均在3分钟内突破亿元大关。

在今年618的家电销售中，高品质个性化定制的京品家电受到消费者追捧。18日零时起仅1小时，近140个品牌总计约500款京品家电热卖，总成交额达到京东家电整体成交额的15%，创下历史新高。

在家具类目中，前1分钟成交金额同比增长4倍，其中红木家具前15分钟成交金额同比增长11.8倍，床垫前5分钟成交金额同比增长近8倍。

来自京东3C的数据显示，在618的第一小时里，3分钟手机品类销量破10万台，6分钟手机品类成交额破5亿，Apple、华为、荣耀、OPPO、一加、努比亚，前10分钟成交额同比增长均超200%。半小时内，华为笔记本销量同比增长3.6倍，真无线耳机销量同比增长25倍，京东反向定制的微软Surface灰粉金笔记本销量同比去年11.11增长3倍，智能手表销售额同比增长4.5倍，智能机器人销售额同比增长9倍，智能摄像头成交额同比增长3倍。

京东生鲜平台数据显示，生鲜半小时销售2000吨，其中进口生鲜销售了500吨；前30分钟，燕窝类商品成交额同比增幅143%，阿胶类商品成交额同比增幅162%；三只松鼠1个小时超过去年全天销售，成交额同比增长18倍，麦维他（Mc Vitie's）饼干1小时同比增长77倍，啤酒包销定制品成交金额同比超过15倍，洋河包销定制系列开售1小时超越去年全天销量。

在618的第一个小时，男士面部护肤成交额同比增长287%，香水彩妆成交额同比增长195%，面部护肤成交额同比增长157%，面部精华成交额同比增长245%，男士面部护肤成交额同比增长4倍。

在今年京东618推出的BMW 24期0利率秒杀中，3分钟150台BMW X1即告售罄。除了汽车整车，汽车用品同样销售火爆，18日前10分钟销售出去的汽车机油类商品成交额同比增幅超3倍，洗车机销售同比增长6.7倍。

中国仍旧是全球成长性最好的消费市场。6月18日上线10分钟，海囤全球成交额同比增长突破3倍。这其中，进口咖啡机1小时成交额同比增长292%，进口电吹风成交额同比增长186%，进口奶粉A2品牌1小时成交额同比增长480倍，佰澳朗德Bio island成交额同比增长18倍，日本未来VAPE驱蚊产品5分钟成交额是去年的20倍。

京东数科旗下京东金融在18日开场24秒的京东白条交易额即破亿，京东支付峰值达去年同期的3.25倍。

此时此刻，京东物流遍布全国的23座亚洲一号智能物流园区正在高效运转。

• 京东京喜红包：主会场 | 3C电子数码 | 京东超市（3个会场都能领红包，每天可共领3次）

• 京东券多多领券平台：点此领券

• 京东手机618会场，抢618元神券：点此领券