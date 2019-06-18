Oukitel推出K12手机，电池容量达10000mAh

IT之家6月18日消息 近日，Oukitel公司推出了一款新机，型号为K12；电池容量达10000mAh，目前售价为239.99美元（约合人民币1661元）。

▲via phonearena

早在之前，Oukitel公司就推出电池容量达10000mAh的K10000 Pro；K12的电池容量也为10000mAh。Oukitel K12手机可以待机（带SIM卡）长达31天。日常生活正常使用，续航时间大约为一周。在最大音量和亮度下看视频需要14.5个小时才能耗尽电池，而在最大音量下听音乐可以使用54个小时。

据phonearena报道，Oukitel K12可以在2小时20分钟内充满电池。Oukitel K12还是保留了标志性金属皮革外观。在正面，它有6.3英寸的屏幕（分辨率为1080 x 2340像素，长宽比为19.5:9），采用水滴屏设计。

这款手机采用联发科的八核Helio P35 SoC，6GB内存和64GB存储（可使用128 GB的microSD卡扩展）；最后，Oukitel K12将搭载安卓9 Pie操作系统。

据phonearena信息显示，该手机目前预售正在进行，价格为239.99美元（约合人民币1661元）。但是6月24日之后，它的价格将恢复249.99美元（约合人民币1731元）的价格，不久之后将开始发货。