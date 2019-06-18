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vivo新机现身Geekbench跑分网站：单核1907，多核5974

2019-6-18 12:56:25来源：IT之家作者：嗜橙/实习责编：嗜橙/实习评论：

IT之家6月18日消息 近日，外媒曝光了vivo新机的跑分，根据Geekbench网站显示，单核达1907，多核达5974。

据slashleaks网站介绍，vivo新机代号为vivo 1951，目前还不知道具体型号。从网站还可以知道，这款手机跑分单核为1907分，多核为5974分。采用了安卓9 Pie操作系统，搭载高通骁龙710处理器，内存为6GB。

目前，该手机的更多硬件配置和外观还不得而知。

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关键词：vivo

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