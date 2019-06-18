央视辟谣：这些有关四川长宁地震的消息都是假的

IT之家6月18日消息 据央视新闻消息，17日22时55分，四川宜宾市长宁县发生6.0级地震。截至18日11时，地震已造成宜宾市和乐山市8县（区）9.75万人受灾，因灾死亡12人，受伤135人。

地震发生后，出现了诸多不实消息，具体如下：

谣言一：18日宜宾市将有7.6级地震

17日，四川宜宾长宁县发生6.0级地震后，网上出现“四川手机报”发布的关于“6月18日凌晨3时12分将会有更大地震发生”的消息。

17日23时57分四川手机报官方微博@四川手机报发布辟谣：微信流传的信息是谣言，我们没有预告接下来还有地震，请勿传谣！

谣言二：四川宜宾地震大楼出现严重倾斜

经查询，该图为2018年2月台湾花莲地震旧图，台湾媒体中时电子报在报道花莲地震时曾刊发该照片，为花莲商校街云门翠堤大楼倒塌。

谣言三：网传地震裸奔视频

四川宜宾公安局官方微博发布消息称，经调查确认，网络大量传播的两份视频（裸体）已被证实非此次宜宾地震造成，正在调查该视频发布者，将会以涉嫌恶意发布假视频、传播虚假信息、制造恐慌等罪名进行起诉，宜宾警方在此提醒广大网友，切勿跟风随意转发，发布虚假视频。

谣言四：“此次地震与汶川地震余震有关系”

有网友联想“此次地震与汶川地震余震有关系”，专家对此表示：宜宾地震，与汶川属于不同地震带。