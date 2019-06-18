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小米家电618：“鬼精”的扫地机器人新低1184元

2019-6-18 15:37:04来源：IT之家作者：番茄/实习责编：番茄/实习评论：

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扫地机器人的好坏看两点，一个是清洁效果，另一个是算法。清洁效果不必赘述，算法的好坏却又天差地别，好的算法自己可以合理的规划清洁路线，不然地面清洁不到位，还像“莽夫”一样的到处乱撞，撞得自己也是心烦意乱。

“鬼精”的小米清洁机器人拥有三个处理器，配备全面感官，加载了SLAM算法，可以自己构建房间地图，支持实时定位。

手机操作，自定义清洁区域。

5200mAh大容量电池，可清扫房屋面积250平米。如果老哥担心别墅太大，机器人还配备了贴心的自动回充功能，满足不同面积的清扫需求。

超强风机浮动主刷加配了动态边刷，可有效吸起浮土灰尘、毛发、碎屑。风机采用NIDEC无刷电机，并出风口增加了消音棉，大风力低噪音，享受智能保洁。

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